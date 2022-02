L’esperienza d’acquisto Dyson nel travel retail

L'apertura dei due negozi Dyson nel travel retail, in particolare presso gli aeroporti di Linate e Malpensa, a Milano, risale a dicembre 2021 e porta i punti di vendita italiani del produttore a un totale di 16.

Dyson nel travel retail con servizi ad hoc

I negozi Dyson si trovano, per entrambi gli aeroporti milanesi, nell'area partenze Shengen e propongono l'esperienza d'acquisto presentata per la prima volta a Milano nel negozio di Gae Aulenti e poi nello store di Firenze I Gigli, il Beauty Lab.

Lo spazio di vendita è allestito come un salone di bellezza che permette sia di provare le tecnologie Dyson per la cura del capello che di ricevere una consulenza specifica sia relativa allo styling che alla tipologia e al funzionamento dei prodotti. Lavatesta, postazioni per lo styling, Dyson Stylist per una consulenza su misura, e articoli quali l’asciugacapelli Dyson Supersonic, lo styler Dyson Airwrap, la piastra Dyson Corrale. La cura dei capelli del format Beauty Lab è al centro anche dei negozi Dyson nel travel retail, che accolgono anche la gamma degli aspirapolvere.

Esperienza e personalizzazione

A Linate e Malpensa i viaggiatori di passaggio possono provare i prodotti, farsi dare una consulenza personalizzata e usufruire del servizio di consegna in tutto il mondo, indispensabile per acquistare senza pensare al trasporto dell'elettrodomestico. L'esperienza si basa sulla prova ma anche sulla consulenza del Dyson Expert, l'esperto nella tecnologia di riferimento che aiuta i clienti a concludere il miglior acquisto in base alle specifiche esigenze, in maniera personalizzata.

Fisico e digitale

Accanto ai negozi fisici, Dyson Demo Store, il negozio digitale dyson.it riprende il concetto della consulenza attraverso il mezzo della chat, anche in video; quale prodotto, quali accessori, come usare il prodotto, sono le informazioni che si possono ottenere con gli specialisti online. Attivi anche il servizio di Live shopping in streaming e Dyson VR, per le demo e anche l'acquisto da fare online ma con una vista a 360 gradi grazie alla app per Oculus.

Strategie da qui a 5 anni

Il piano di investimenti da 2,75 miliardi di sterline da qui al 2025 porterà il produttore a raddoppiare il portafoglio prodotti sempre nel campo delle tecnologie, ma ampliando il campo oltre le mura della casa. Le aree più interessate dagli investimenti saranno Singapore, Regno Unito e Filippine, prevedendo anche assunzione di personale, scienziati e ingegneri. Gli ambiti sono la robotica, motori di nuova generazione, apprendimento automatico, connettività, scienza dei materiali. In fase di sviluppo la tecnologia per le batterie allo stato solido, più sicure, ecologiche ed efficienti di quelle attualmente disponibili.