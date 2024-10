L’esperienza italiana di Crazy Pizza sbarca a New York

Il catena di Flavio Briatore e Francesco Costa continua la sua espansione internazionale. Punta a ridefinire il luxury dining per una clientela cosmopolita, portando anche negli Stati Uniti il suo modello di eccellenza e intrattenimento

Crazy Pizza approda a New York e porta l'autenticità dell'esperienza italiana direttamente a SoHo, storico quartiere della grande mela, dove arte e creatività si incontrano. Il brand, guidato da Flavio Briatore e Francesco Costa sotto il Gruppo Majestas, aggiunge così un altro tassello alla sua espansione internazionale, che mira a conquistare i mercati chiave del luxury dining con un'offerta incentrata su qualità e intrattenimento.

Nella nuova sede newyorkese, Crazy Pizza unisce un design moderno e accogliente con elementi distintivi come una spaziosa area bar e una terrazza capace di accogliere oltre cento ospiti. Gli ambienti riflettono il concept del brand, che punta a creare un’atmosfera raffinata ma divertente, in cui l’italianità è al centro dell’esperienza. Il menu propone piatti della tradizione italiana reinterpretati per una clientela cosmopolita, attenta ai dettagli e alla qualità, confermando Crazy Pizza come simbolo di eccellenza e stile nel settore.

"New York rappresenta per noi una tappa fondamentale," dichiara Briatore, che vede nella città statunitense un’opportunità unica per diffondere la sua visione di Italian fine dining, fatta di eccellenza, esclusività e un tocco di intrattenimento. "SoHo, con la sua energia vibrante, riflette perfettamente l’anima innovativa del nostro brand," aggiunge, descrivendo l’obiettivo di offrire un’esperienza che vada oltre il semplice pasto, trasformando ogni visita in una vera e propria immersione nello stile di vita italiano.



L’apertura di New York segna il sedicesimo ristorante per Crazy Pizza, che negli ultimi anni ha visto crescere la sua popolarità in diverse città europee di primo piano, da Napoli a Londra, fino alle recenti aperture di Forte dei Marmi e St. Tropez. I prossimi progetti in calendario prevedono l’espansione verso Belgrado e St. Moritz, dove il brand intende consolidare la propria posizione nel segmento del luxury-fun dining. Con un fatturato che nel 2023 ha superato i 25 milioni di euro -in crescita del 24% rispetto all’anno precedente- e l'obiettivo di oltre 45 milioni per il 2024, Crazy Pizza continua il suo percorso in ascesa verso nuovi mercati e sfide.