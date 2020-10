Levissima attiva il servizio a domicilio

Il brand amplia i propri servizi intercettando le rinnovate necessità dei consumatori. Levissima ha tracciato una mappatura dei fornitori che consegnano l’acqua del marchio direttamente a casa. Il servizio è disponibile grazie ad una pagina dedicata sul sito web dell'azienda e conta attualmente 145 fornitori in tutta Italia, di cui 114 trattano il servizio vuoto a rendere. Al momento sono Lombardia ed Emilia-Romagna le regioni con il maggior numero di rivenditori disponibili, rispettivamente 37 e 26, ma l’offerta è in continuo aggiornamento e gli stessi rivenditori possono fare richiesta per unirsi al servizio, grazie al modulo dedicato sul sito.

Si può optare per le bottiglie in vetro, con il sistema del vuoto a rendere, oppure nel formato in pet, la plastica 100% riciclabile di cui sono composte le bottiglie di plastica di Levissima.

“Quello del porta a porta è uno speciale canale di distribuzione utilizzato anche prima dell’avvento dell’eCommerce, data la sua comodità per la consegna al piano e soprattutto nelle aree metropolitane, evitando così un trasporto a volte difficoltoso” commenta Giacomo Giacani, marketing manager Gruppo Sanpellegrino.