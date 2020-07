Lidl alla svolta eCommerce: acquisito il grande marketplace Real.de

"Una componente essenziale della nostra offerta futura", così Rolf Schumann, direttore generale dello Schwarz Group, proprietario di Lidl, commenta l'acquisizione del grande marketplace online tedesco Real.de. Una mossa che apre a nuove prospettive eCommerce per la catena discount.

Sulla piattaforma Real.de l'assortimento in vendita è molto vario, si va dall'abbigliamento al grocery, arrivano ai ciclomotori. Il portale passerà ora sotto il marchio gemello di Lidl, Kaufland, e rientra in un più ampio tentativo del retailer di guadagnare terreno con nuovi servizi in ottica omnicanale in tutti i territori in cui è presente.

In Polonia, ad esempio, Lidl ha avviato il test del click&collect in un numero selezionato di negozi, mentre negli Stati Uniti ha collaborato con la società Shipt per offrire la consegna a domicilio, sulla stessa scia degli accordi sottoscritti con altri partner in Spagna e Irlanda lo scorso anno.