Lidl avvia messaggistica whatsapp customer care

Per supportare i consumatori durante gli acquisti, Lidl sta sperimentando in Irlanda la messaggistica WhatsApp Customer Care che offre ai clienti la possibilità di rivolgersi al personale dedicato chattando con loro per esporre problemi, difficoltà o per chiedere informazioni o consigli. L'obiettivo alla base di questa iniziativa è di valorizzare la shopping experience degli acquirenti mantenendo con loro un contatto diretto grazie all'uso della tecnologia e degli strumenti che essa fornisce. Nel caso specifico si tratta di un sistema che quotidianamente chiunque utilizza più volte per qualsiasi tipo di comunicazione e quindi di facile e immediato utilizzo.

Non è il primo esempio di comunicazione social utilizzata per questo scopo. Lidl ha, infatti, avviato in vari Paesi, ma non in Italia, la messaggistica su Facebook Messenger che permette ai clienti di indicare il giorno e l'ora in cui intendono effettuare acquisti in negozio. La risposta che riceveranno darà loro un'indicazione sulla quantità di persone in quel momento presenti instore. Tre le definizioni scelte per la risposta inviata agli utenti, ossia tranquillo, medio o affollato.