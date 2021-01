Il programma fedeltà digitale Lidl Plus debutta in Italia

Interamente digitale e con vari servizi aggiuntivi rispetto a quelli già disponibili. È il programma che Lidl introduce nel nostro Paese per ampliare i benefici in favore dei propri clienti. Lidl Plus è un'app, disponibile gratuitamente per il download su App Store e Play Store, che racchiude promozioni e funzionalità per rispondere alle esigenze specifiche dei consumatori, utilizzabile negli oltre 680 punti di vendita che compongono la rete italiana dell'insegna.

Oltre a coupon e promozioni periodiche che consentiranno ulteriori risparmi, con Lidl Plus sarà possibile, in una seconda fase, avere accesso a offerte personalizzate in base alle proprie preferenze di acquisto. Inoltre si avrà la possibilità di consultare i volantini digitali, di partecipare a manifestazioni a premi dedicate e lo scontrino digitale disponibile in tempo reale.

“Lidl Plus dimostra la grande propensione all’innovazione e alla digitalizzazione della nostra azienda, oltre a rappresentare un importante passo avanti per rendere l’esperienza d’acquisto dei nostri clienti sempre più piacevole e vantaggiosa - afferma Eduardo Tursi, Ad acquisti e marketing di Lidl Italia-. Il programma Lidl Plus verrà costantemente sviluppato e migliorato con nuove funzionalità, al fine di offrire ai nostri clienti sempre più servizi, vantaggi e benefici”.