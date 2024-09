Lidl cresce in Sardegna con il nuovo hub logistico

Un investimento da 70 milioni di euro per il nuovo centro logistico di Lidl Italia, si trova ad Assemini (Ca) e ha ricadute positive sul territorio e sulla sostenibilità

Un hub logistico che mancava alla rete Lidl in Sardegna, visto che i 23 punti di vendita sull'isola erano riforniti via mare da Pontedera in Toscana, e che ora, come da tradizione di Lidl Italia, diventa anche la sede della direzione regionale. Si trova ad Assemini, nei pressi di Cagliari e i 70 milioni investiti hanno portato alla creazione di un grande centro logistico progettato e realizzato in circa due anni che ha avuto ricadute positive sia per il territorio, con 140 nuovi posti di lavoro ex novo, che si sommano ai 650 già presenti sull'isola, sia a livello di sostenibilità, con la riduzione dei km, circa 5 milioni, per rifornire i punti di vendita e per la generazione di energia con l'impianto fotovoltaico che a regime coprirà il 50% del fabbisogno energetico dell'edificio.

Due altri store entro il 2024, ma si punta al raddoppio della presenza sull'isola

"La Sardegna per noi è strategica e apriremo altri due punti di vendita entro fine 2024 -dice Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia-. Non potevamo lasciare che venisse rifornita via mare dai nostri centri di Pontedera e ancora prima da Anagni, perché ciò creava time lag importante tra la partenza della merce e l'arrivo nei negozi. Ora il vero obiettivo nel prossimo futuro è raddoppiare la nostra presenza sull'isola. Continueremo a investire nel Centro e Sud Italia, oltre che nelle isole, con un particolare focus sulle città in cui il nostro format ha un potenziale di sviluppo". Questo importante investimento si colloca all’interno di un percorso di crescita aziendale che prevede, per i prossimi sei mesi, un investimento complessivo di 400 milioni di euro per l’apertura di 40 punti di vendita.

I numeri del centro di Assemini 37mila mq di superficie coperta

101 baie di carico

25mila posti pallet

7mila a temperatura controllata

45 posti tir

"Il nuovo hub logistico di Assemini -dice Luca Ros, direttore logistica di Lidl Italia- è situato in una posizione strategica e ci permette di rivedere l'assetto delle restanti undici piattaforme presenti nel territorio nazionale. Ci avviciniamo ai nostri punti di vendita e conseguentemente riduciamo i chilometri percorsi per i trasporti: parliamo di circa 5 milioni di km in meno, pari a 125 volte il giro del mondo e questo ci consente di ridurre le emissioni di di CO2 di 5.000 tonnellate annue. Una delle caratteristiche strutturali di questo edificio è l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto che produce 2.700 kilowattora, pari al fabbisogno di 1.350 abitazioni a pieno regime e ci consente di coprire il 50% del fabbisogno della struttura e comunque l'energia ulteriore che che necessitiamo deriva al 100% da fonti rinnovabili". In tema di sostenibilità il centro ha un rivestimento esterno che mitiga l'impatto visivo rispetto al contesto, mentre il terreno è stato piantumato con 150 alberi tra mirto e leccio.