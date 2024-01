Lidl Italia amplia i ribassi: nel paniere ora più di 500 prodotti

Per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie Lidl Italia allarga il paniere anti inflazione di altri 200 articoli

Non si ferma l’impegno di Lidl Italia dopo il trimestre anti inflazione voluto in accordo con il governo Meloni. Il retailer decide di mantenere i ribassi di prezzo su più di 500 articoli dell’assortimento. L’iniziativa è partita ad aprile 2023, su un paniere che era arrivato ad arricchirsi fino a 300 articoli a settembre, e che ora cresce di ulteriori 200 per toccare gli oltre 500 attuali. A testimoniare la discesa dei prezzi è NielsenIQ, che certifica che nel periodo aprile-novembre 2023 Lidl Italia ha tagliato in media del 7% i prezzi su articoli della spesa quotidiana. Lidl Italia conta attualmente su una rete di 730 punti di vendita con un’offerta a scaffale di oltre 3.500 referenze di cui oltre l’80% prodotte in Italia e a marchio proprio.

Lidl: online il catalogo del paniere ribassato

In un’ottica di trasparenza verso i propri clienti, sul sito del marchio della gdo è consultabile la sezione dedicata all’iniziativa con l’elenco completo e attualizzato dei 500 articoli ribassati. “La situazione economica è ben lontana dall’essere risolta e continua a richiedere il nostro contributo”, afferma Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia.

Si muove anche l’industria di marca: il caso Barilla

La mossa viene comunicata a una settimana di distanza dalla notizia che Barilla abbasserà da febbraio (e per tutto il 2024) il prezzo di paste, biscotti e merendine del 7-13%. Dal canto suo Lidl fa sapere che “il nostro impegno per tutelare il potere d’acquisto delle famiglie è partito già da diversi mesi e proseguirà anche nei prossimi perché è nel nostro dna di insegna vicina ai clienti. È un segnale incoraggiante vedere che anche l’industria di marca ha intrapreso questa strada, a tutto vantaggio del consumatore finale”, ci comunicano dall’azienda.