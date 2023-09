Misure strutturali per spingere i consumi. Silvestri (Lidl Italia) al M&RS 2023

Il protocollo anti-inflazione durerà solo tre mesi. Non abbastanza perché i compratori tornino ad affollare i supermercati. Lidl vorrebbe altro, come dice il presidente Silvestri

Il carrello della spesa nella morsa dell’inflazione. La ricetta per far tornare gli italiani a far la spesa con serenità non passa dalle misure una tantum. Al Marketing & Retail Summit 2023 lo ha detto Massimiliano Silvestri, presidente Lidl Italia. L’impegno della sua azienda non è solo verso i consumatori ma si manifesta anche nei confronti dei dipendenti. E la sostenibilità ambientale non può essere trascurata (anche perché porta vantaggi economici)..

#Retail2023 Massimiliano Silvestri, presidente Lidl, "Abbiamo 22.000 colleghi, di cui 20.000 operativi (nei pdv, ndr), l'85% a tempo indeterminato. Dal 6° al 1° livello retribuiamo dal primo all'ultimo minuto di lavoro" — Gdoweek (@Gdoweek) September 13, 2023

#Retail2023 Massimiliano Silvestri, Presidente @LidlItalia

da due anni abbiamo un percorso di borse studio per i figli dei nostri dipendenti e collaboratori, più inserimento nel lavoro per chi lo vuole. vogliamo che i neo diplomati si affaccino sul nostro mondo — Mark Up (@Mark_Up_) September 13, 2023