L’illuminazione custom sui format retail

Soluzioni personalizzate di illuminazione per alcuni retailer da parte di iMoon

Il cliente torna nel negozio fisico se si trova bene e vive un’esperienza coinvolgente. Ma le spese di gestione di un pdv sono sempre più alte e la tecnologia deve diminuirle. Al design viene dato il compito della sintesi di coinvolgimento e ottimizzazione e l’illuminazione riveste una componente fondamentale sul successo del negozio. Ecco che iMoon, azienda specializzata nella creazione di soluzioni illuminotecniche per il settore del Food & Fashion Retail, offre la sua esperienza verso il futuro degli ambienti condivisi. Ne abbiamo parlato con Massimiliano Giussani, direttore commerciale Italia di iMoon. “Vivere un’esperienza positiva genera nella mente del cliente un punto di ancoraggio -dice Giussani-, che infonde una sensazione di sicurezza e fiducia: il cliente tornerà nel negozio in cui si è sentito a suo agio”. I retailer sono quindi chiamati a sviluppare una forte brand identity grazie a elementi distintivi, che si fondono con lo spazio espositivo. Anche il format, inteso nel senso più tradizionale del termine, lascia spazio a un design del layout più flessibile dello store a favore del coinvolgimento della clientela. La luce è al centro di tutto ed è ideale per comunicare e generare benessere.

Illuminazione personalizzata e originale

Per meglio seguire i concept più innovativi anche non caratterizzati da una dimensione industriale iMoon si è affidata prima al suo team Makris, ora affiancato dalla divisione iMoon Custom. La divisione Custom di iMoon è specializzata nella creazione di soluzioni illuminotecniche personalizzate e originali per il settore del Food & Fashion Retail. Makris è un brand interno al mondo iMoon per la realizzazione di prodotti custom. La ricerca dei materiali è la parte più importante e viene usata ogni forma d’innovazione, dalla manifattura additiva a nuovi materiali (wrapping, stampa 3d, schiuma poliuretanica ignifuga). Lavora anche per alberghi, con disegni specifici richiesti dal cliente e realizzati con componentistica di iMoon. Nella prossima fase Makris si specializzerà su prodotti iconici, lasciando l’attività alla divisione iMoon Custom.

Scegliere iMoon

Sono diversi i retailer che hanno già scelto la visione integrata di iMoon per tutti gli spazi. Tra questi spicca la catena Dodecà, dove il logo dell’insegna, inciso sul paralume, dà vita a un corpo illuminante esclusivo, in armonia con l’ambiente circostante. La soluzione Dart Number scelta invece per Il Gigante, rispecchia perfettamente l’immagine coordinata sia nei colori e nelle finiture, che attraverso l’inserimento del marchio. Per il flagship store di Eurospar in Svizzera, iMoon ha sviluppato l’innovativo “Concept Ambient”: un sistema plug-in che consente l’installazione su unico binario elettrificato di tutti gli elementi tecnici, dai molteplici corpi illuminanti (lineari, spot e dedicati), all’illuminazione di emergenza, fino alle casse audio wi-fi e a qualsiasi elettronica alimentata a 220V.

Oltre l'estetica il risparmio

Si parla sempre più di risparmi economici e ambientali, un punto nel quale Massimiliano Giussani crede molto. Una corretta progettazione permette oggi una riduzione fino al 70% dei costi di elettricità, rispetto alla vecchia tecnologia, mantenendo la stessa illuminazione. Le vasche (2.000-2.500 lux) e gli scaffali (1.000 lux) sono già passate da 25 W/m2 ai 15 W/m2 possibili con i led: con i nuovi layout si va verso gli 8 W/m2. Il ritorno dall’investimento è quasi sempre ottenuto in meno di un anno. Anche nelle gallerie commerciali, che spesso sono allestite con 1.000/2.000 faretti in gran parte di tipo vecchio, il rientro è veloce, tipicamente di 1,5 anni. In definitiva, la soluzione custom, ovvero personalizzata, è un cardine del futuro. Lo sviluppo ad hoc di una soluzione specifica per format, replicabile in tutti i punti di vendita dell’insegna, assicura importanti vantaggi in termini di riconoscibilità del brand, di maggiore visibilità delle aree a più alto rendimento e, infine, di versatilità.