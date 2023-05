Linkontro | La ridefinizione dell’offerta secondo De Camillis

In occasione de Linkontro il direttore retail di NIQ, Romolo De Camillis, ci ha raccontato il suo punto di vista su largo consumo

“Ad oggi la prospettiva economica è migliore rispetto a quella di un anno fa, quando l’impennata inarrestabile dell’inflazione ha scosso molte famiglie italiane e tutto il mondo della gdo e del largo consumo. Tuttavia dalle nostre previsioni, i prezzi nel corso dell’anno corrente si raffredderanno ma non torneranno agli standard precedenti”. Romolo De Camillis, direttore retail di NIQ Italia, parte da qui per raccontare come si sta sviluppando il mondo del largo consumo.

Sembra, insomma, che il peggio, in termini di aumento dei prezzi, sia passato, una tendenza che, rispetto al picco di febbraio, si è andata consolidando nei mesi successivi con una Pasqua che ha portato buoni risultati. “Oggi l’inflazione è valutata intorno al 15% (14,4) in tutto il mondo omnichannel (che comprende gdo, drugstore e anche online) con segnali in ripresa anche per il settore del cash & carry, segno anche i consumi fuori casa si stanno riprendendo -prosegue De Camillis-. ma le vendite stanno mostrando dall’inizio dell’anno a fine aprile un trend progressivo in crescita (+9,9%) con una variazione reale dei prezzi del -0,4% del mix del carrello della spesa”.