Linkontro | Tre parole per descrivere il consumatore: il punto di vista dell’industria

Abbiamo chiesto ad alcuni esponenti dell'industria, quali sono le parole chiave che descrivono il consumatore oggi, durante Linkontro

L’industria sembra essere d’accordo su un trend relativo al comportamento del consumatore: la crescente attenzione verso i temi della sostenibilità. Una sostenibilità sia sociale, sia ambientale e che non si ferma al singolo prodotto, ma che deve essere relativa alla totalità dell’azienda. Il consumatore è anche alla ricerca di convenienza a causa del mancato potere d’acquisto: “Più attento alle promozioni, certamente, ma reputo si tratti di un’attenzione che va considerata transitoria, perché al primo posto c’è il valore qualitativo -afferma Carlo Aquilano, direttore commerciale di De Cecco-. Penso che a breve avremo una maggiore consapevolezza che porterà alla rivalutazione della qualità del carrello della spesa”.

Ma quello che risulta più interessante è che tutte le caratteristiche del consumatore di oggi non sono altro che l’esasperazione di tendenze già in atto che si sono accentuate con la crisi: “La situazione socioeconomica non ha fatto altro che rendere il consumatore più intelligente”, afferma Maurizio Moscatelli, direttore commerciale di Granterre. Stessa opinione anche per Tiziano Manco, business unit director Italy di Granarolo: “Il consumatore oggi ha la possibilità di accedere a un numero ingente di informazioni relativi a prodotti e brand e per questo diventa sempre più curioso, per l’innovazione qualora essa porti vere novità di servizio o nelle caratteristiche”.