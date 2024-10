Liquid di CPM: un approccio efficiente in un mercato in continua evoluzione

LIQUID è un approccio innovativo e flessibile al field e retail marketing, che combina le competenze umane con tecnologie avanzate e data science, per ottimizzare le vendite e migliorare la customer experience, garantendo ai brand il massimo ritorno sugli investimenti

La società contemporanea, caratterizzata da un’evoluzione costante e rapida, richiede alle aziende di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e dei consumatori. CPM leader nel campo del field e retail marketing, si propone come partner strategico per i brand che vogliono massimizzare i risultati attraverso un modello di vendita flessibile e focalizzato sui dati.

Outsourcing delle vendite: una risorsa strategica

L’esternalizzazione è diventata sempre più rilevante anche nelle vendite, non solo per ottimizzare i costi, ma anche per aumentare la specializzazione delle risorse e ottenere un maggiore grado di flessibilità. “I piani di crescita delle aziende prevedono, da un lato, attività di marketing, vendita e customer engagement sempre più articolati; dall’altro, programmi per affrontare l'incertezza dei mercati globali e ridurre le spese fisse, come quelle legate agli affitti commerciali, alle materie prime ed energia ", spiega Luciano Carbone, Sales Director di CPM. “Il nostro business si basa su tre elementi portanti: persone, insight e know-how di canale, tecnologia ed innovazione. La combinazione di questi asset, ci permette di assumere il ruolo di partner strategico per i nostri Clienti. Di sviluppare insieme strategie commerciali e di trade marketing di lungo termine ma anche e azioni tattiche per obiettivi di breve termine”

CPM opera nel campo delle vendite in outsourcing da oltre 80 anni a livello globale e da 25 anni in Italia, con un’esperienza trasversale che tocca diversi settori: dal mass market all’elettronica di consumo, dai servizi finanziari all’entertainment. Questa ampiezza di competenze, unita alla capacità di raccogliere e analizzare dati fluidamente attraverso vari mercati e canali, consente lo sviluppo di progetti di presidio personalizzati per i canali fisici e online, garantendo agilità nell'esecuzione e ottimizzazione del ritorno sugli investimenti. L'ottimizzazione dei costi legati alla gestione delle risorse umane può ridurre le spese fino al 30%, mentre il maggiore controllo finanziario, supportato da modelli commerciali basati su obiettivi di performance, può aumentare le vendite fino al 14%.

La metodologia Liquid: un approccio dinamico e flessibile

In un mercato sempre in continua mutazione ed evoluzione CPM ha sviluppato la metodologia Liquid, un approccio che risponde alle sfidanti esigenze dei grandi brand e aziende di produzione. Liquid si basa sull’utilizzo intelligente di dati avanzati, analisi predittive, e tecnologia AI per ottimizzare la copertura dei punti vendita e migliorare l’efficacia delle vendite. “La metodologia permette di presidiare il canale di interesse tramite la combinazione ottimale di risorse continuative, flex e digitali. Utilizziamo informazioni relative alla profilazione del bacino di utenza di ciascun punto vendita, gli orari di maggiore affluenza agli stessi oltre a dati proprietari relativi alla disponibilità di prodotto in-store e relativa qualità espositiva.” puntualizza Carbone.

Il risultato si traduce in soluzioni integrate e personalizzate per supportare l’intera customer journey.