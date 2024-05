Lo snack lifestyle che scala le classifiche

The Protein Deal di Enervit cattura chi ama la vita attiva aggiungendo il fattore proteico: la presenza a scaffale in crescita, i nuovi gusti e la nuova idea di “barretta

È ormai dal post pandemia che anche in Italia si è fatto strada il trend delle barrette ad alto contenuto proteico, presente da tempo in Nord Europa, che tiene uniti l’aspetto healthy e quello della presenza importante di proteine. “In un solo prodotto -spiega Giulio De Masi, direttore generale Area Commerciale Italia Enervit- si ritrovano i nutrienti adatti per il reintegro post fitness e uno snack salutare e gustoso”.

Enervit presidia il segmento barrette proteiche in maniera massiva. Nove delle dieci barrette proteiche più vendute sul mercato sono a marchio dell’azienda; cinque delle più vendute proteiche sono The Protein Deal. La crescita di quest’ultima linea è rilevante: +50,7% nel 2022 sul 2021 (Dati Nielsen, iper+super, AT nove 2022 vs 2021) e +34,6% AT nov 2023 vs 2022. “La gdo sta cercando di ampliare ulteriormente la categoria, questo sta conducendo all’ingresso di nuovi brand. Contestualmente, si sta segmentando in maniera più precisa lo spazio. Per Enervit lo scaffale ideale delle barrette comprende l’alimentazione sportiva funzionale, presidiata con Enervit Sport; il mantenimento del peso con Enervit Protein; il proteico lifestyle con The Protein Deal, la new entry, con appunto un prodotto salutare adatto per chi conduce una vita attiva”.

Due nuove proposte in arrivo

Nuovi prodotti sono in distribuzione in questo periodo, pronti ad allargare The Protein Deal: si tratta della barretta Double White, con 20 grammi di proteine, che copre l’area ancora non presidiata del cioccolato bianco; e della barretta vegana Choco Cake da 40 grammi di peso, 100% plant based, con 10 grammi di proteine.

A sostegno della linea prosegue la campagna digital già avviata; inoltre, proprio con The Protein Deal, Enervit parteciperà a Riminiwellness 2024. “Preciso che nei nostri intendimenti la linea si rivolge a un target allargato che comprende sì gli sportivi, ma anche le persone che si vogliono tenere in forma e attente all’alimentazione. The Protein Deal rappresenta la barretta lifestyle trasversale: per questo non cannibalizza nessun altro prodotto Enervit. Anzi, raggiunge tutte quelle persone che prima non si avvicinavano alle barrette pensate specificamente per gli sportivi”.

Secondo i dati Nielsen, nel 2022 più di 8 milioni di famiglie italiane hanno acquistato alimentazione sportiva (erano 3 milioni nel 2021): “Si comprende con questi numeri la vera portata del fenomeno, esploso anche grazie al fatto che tramite il nostro reparto interno di Ricerca e Sviluppo siamo riusciti a realizzare un prodotto innovativo non solo ‘tecnico’, ma dall’esperienza palatale interessante e sostanzialmente buono”.

Attualmente il gusto più venduto di barretta The Protein Deal in Italia è il cocco, tra l’altro il primo a essere lanciato. “Ma le Creamy, dal cuore morbido, stanno rapidamente crescendo”.

La presenza a scaffale

L’offerta Enervit si diversifica a seconda del canale distributivo, con prodotti per il Pharma e lo specializzato sportivo differenti dalla gdo.

La proposta per le catene del Centro Nord risulta al momento più mirata, a causa delle superfici più ampie della gdo in grado di dar maggior spazio al nuovo segmento alto proteico. “La cultura della barretta lifestyle è però per noi omogenea e trasversale a qualunque insegna o disponibilità a scaffale”.