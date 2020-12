Lo store Nike nel cuore di Barcellona

In pieno centro cittadino, a Barcellona, Nike, in partnership con Percassi, già franchisee di Nike in Italia dal 2000, e ora anche uno dei partner in Spagna, ha realizzato un punto di vendita situato al 17 di Paseo de Gracia, sviluppato su tre livelli per una superficie totale di circa 2.000 mq. L'idea alla base di questo store è lo sviluppo di uno spazio dallo spirito metropolitano, punto d’incontro fra lo sport e il digitale, una sorta di hub reattivo dedicato ai member Nike.

Il punto di vendita, ispirato anche dai quattro petali del Flor de Barcelona, simbolo della tradizione cittadina, si sviluppa su quattro principi: connettere, imparare, creare e migliorare, che costituiscono la base delle scelte adottate per la sua realizzazione.

In ottica di sostenibilità sono state adottate specifiche scelte nel rispetto dell'ambiente. Ne è un esempio il pavimento del negozio, costruito con un totale di oltre 80.000 kg di materiali riciclati, che equivale a circa 188.000 palloni da calcio.

A riguardo l'azienda sottolinea: “Con questo impegno, insieme al programma di riciclo Reuse-a-shoe e alla collaborazione con alcune organizzazioni locali, Nike Barcellona è un esempio di quanto Nike stia contribuendo a proteggere il pianeta e a creare un futuro migliore per lo sport”.