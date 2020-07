Lo sviluppo di Lidl Italia

Prosegue l'espansione dell'insegna sul territorio italiano, dove opera con 660 strutture. Lidl inaugura uno store a Piove di Sacco (Pd) in Via Alessio Valerio nell'ambito del piano definito Lidl per l'Italia strutturato su tre asset:entro la fine dell’esercizio fiscale, diversi interventi di restyling della rete esistente e importanti investimenti nella logistica, la creazione dipreviste per l’anno in corso, laanche attraverso l’export di oltre 1,6 miliardi di euro di prodotti Made in Italy nei quasi 11.000 punti vendita dell’Insegna nel mondo. Lidl ha stanziato investimenti per oltre 400 milioni di euro di investimenti.