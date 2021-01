Lo sviluppo di Pam local: lo store di Albenga

In collaborazione con il partner Gruppo Ferraro, Pam realizza un punto di vendita local ad Albenga, in provincia di Savona. Lo store, situato in viale Martiri della Libertà 37/39, rispecchia la formula dell'insegna che vuole coniugare convenienza, praticità e qualità.

“Questo punto di vendita, che vedrà impiegati 6 addetti, rappresenta per noi una scelta basata sui concreti risultati di riqualificazione e rilancio turistico e commerciale che negli ultimi anni sono lampanti nel comune di Albenga” spiega Jacopo Ferraro di Gruppo Ferraro.

Riccardo Martinelli, direttore operativo Pam Franchising, aggiunge: “Il format Pam local sta riscontrando sempre maggior gradimento da parte dei nostri clienti ai quali vogliamo offrire un’esperienza di spesa di qualità in totale sicurezza garantita grazie alla riprogettazione interna degli spazi, da una comunicazione chiara ed efficace e dalla formazione del nostro personale”.

Lo store: caratteristiche e servizi

La struttura, aperta al pubblico sette giorni su sette con orario continuato, dalle 8 alle 22, è stato concepito secondo gli standard di sicurezza già adottati dall'insegna per garantire sicurezza a clienti e lavoratori a seguito della pandemia da Covid-19. Come di consueto, lo store propone le soluzioni Food to Go per pasti veloci con diverse confezioni monoporzione, insieme a una proposta di piatti pronti e menù in abbinata per offrire, ogni 15 giorni, suggerimenti per varie ricette. Anche in questo negozio, Pam adotta l’iniziativa Risparmio Sicuro per garantire prezzi competitivi su oltre duecento prodotti di uso quotidiano. Tra i servizi è disponibile la consegna della spesa a domicilio, gratuita in questo periodo di emergenza.