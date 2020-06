Pam local: un convenience store in ottica “anticontagio”

Il punto di vendita Pam local aperto da Pam Panorama a Torino, in via Nizza, frutto della collaborazione tra l'azienda e Cean, è stato progettato per assicurare precisi standard di sicurezza, in linea con le normative anticontagio. Il supermercato rientra infatti in un progetto più ampio e in continuo aggiornamento, Cean Si.cura, con proposte di nuove soluzioni da applicare non solo al punto di vendita ma anche nella fase di esecuzione dei lavori perché la sicurezza parte già in fase di realizzazione.

Le soluzioni per la sicurezza

All'interno del punto di vendita sono stati predisposti supporti che agevolano ed indicano il distanziamento sociale e le prescrizioni obbligatorie di sicurezza; sono state predisposte barriere protettive sia per il cliente che per l’operatore. È stato inoltre installato un moderno impianto di areazione che favorisce il costante ricambio di aria.

All’esterno dello store una comunicazione a pavimento delinea una corsia appositamente

pensata per facilitare quelle fasce di persone che godono di un ingresso prioritario. La gestione degli accessi viene regolato mediante appositi dispositivi elettronici che garantiscono la presenza contemporanea di un limitato numero di persone all’interno ed una comunicazione a pavimento indica un percorso consigliato da seguire.

Renato Mazzucco, direttore vendite prossimità Pam, spiega: “Questo Pam local rappresenta per la nostra insegna un’apertura pilota in quanto è il primo convenience store progettato e realizzato interamente per garantire i nuovi standard di sicurezza a seguito della pandemia e delle mutate abitudini di acquisto da parte del consumatore. L’obiettivo è di continuare a rendere il supermercato un luogo in cui fare la spesa in tranquillità, ripensando la progettazione degli spazi, la comunicazione e puntando sulla formazione delle persone”. Francesco Dragotto, presidente di Cean spa, aggiunge: “La peculiarità sta nell’aver affrontato il progetto in modo completo ed uniforme con l’obiettivo finale di semplificare e velocizzare il processo di acquisto del cliente e di rassicurarlo nel momento della spesa”.

Le caratteristiche del punto di vendita

Questa struttura è ubicata a pochi passi dal Museo dell’automobile di Torino, dal Lingotto Fiere e dall’Ospedale Le Molinette, e rispecchia la tradizionale formula dell'insegna. Rimane aperto 7 giorni su 7 con orario continuato, dalle 8 alle 22 dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 22 la domenica.

Presente il Food to Go con soluzioni per pasti veloci. In assortimento trovano spazio numerose confezioni monoporzione e una scelta di piatti pronti. Come da format Pam local sono disponibili, duecento prodotti di uso quotidiano a prezzi competitivi grazie all’iniziativa Risparmio Sicuro.

Sono infine disponibili le gift card da 10 e 25 euro che i clienti possono acquistare per regalare un pasto alle famiglie più bisognose della parrocchia di San Giuseppe in via Baiardi a Torino; iniziativa gestita insieme alla Caritas del capoluogo piemontese.