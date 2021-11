Loading bay, la sicurezza prima di tutto

La logistica e gli ambienti produttivi dell’industria pongono numerose minacce alla sicurezza dei lavoratori. Dalla ricerca condotta nel 2020 da Health and Safety Executive (HSE) sugli infortuni letali sul posto di lavoro nel Regno Unito, è risultato che il tasso di infortuni mortali nei settori dei trasporti e dello stoccaggio è circa il doppio rispetto al tasso medio.

Uno dei primi passi per innalzare la sicurezza e la protezione è poter identificare tutti i pericoli e i potenziali rischi dentro e fuori la struttura. Potrebbe sembrare ovvio, ma solo disponendo del quadro complessivo dei rischi e della loro portata è possibile iniziare a capire appieno quali misure e quale livello di prevenzione sono necessari. Non esiste un’unica soluzione idonea per tutte le situazioni o un’unica attrezzatura capace di risolvere qualsiasi problema di sicurezza, è tuttavia consigliabile partire da una valutazione globale dei rischi e da un’analisi della struttura per identificare tutti i possibili pericoli.

Pericoli sulle banchine di carico

La banchina di carico è una delle zone di maggior pericolo, con ritmi di lavoro frenetici, tanto all’interno (con persone e attrezzature, come i carrelli elevatori) quanto all’esterno (con autocarri e rimorchi in arrivo e in partenza). In una struttura media, i lavoratori possono attraversare il bordo banchina più di 100.000 volte l’anno e sono quindi estremamente soggetti a rischi e lesioni. La ricerca mette in luce, tuttavia, che secondo le stime sarebbe possibile evitare due terzi degli incidenti nelle baie di carico utilizzando attrezzature e tecnologie esistenti.

Fissaggio alla baia

Rite-Hite ha creato Global Wheel-Lok, un sistema ideato per fissare alla baia di carico praticamente qualsiasi tipo di rimorchio. Prodotto in Europa, previene incidenti come lo slittamento del veicolo (il cosiddetto dock walk) e incidenti legati alla partenza anticipata del veicolo dalla baia. I tradizionali cunei di bloccaggio, che devono essere posizionati manualmente, hanno un uso limitato e sono inaffidabili, soprattutto in condizioni atmosferiche precarie; inoltre non sono sufficientemente forti da impedire lo spostamento accidentale dei veicoli.

Semaforo

Grazie al sistema Rite-Hite, il conducente semplicemente porta il veicolo in retromarcia verso la baia, dove le guide per le ruote ne permettono il corretto posizionamento sul Global Wheel-Lok. Quando il pneumatico oltrepassa il braccio di bloccaggio, la barriera si solleva e, sfruttando l’energia del rimorchio, segue il pneumatico fino all’arresto del rimorchio contro i paraurti della banchina. Il pneumatico viene poi bloccato in posizione, e un semplice sistema di illuminazione “verde/rosso” indica al conducente e agli operatori della baia di carico che è possibile continuare in sicurezza.

Una volta terminate le operazioni di carico e scarico, l’operaio addetto alla baia di carico preme il pulsante “sblocca” per rilasciare i denti di bloccaggio, e il conducente riceve il via libera da una luce verde. Il braccio di bloccaggio segue il pneumatico del rimorchio fino alla posizione di riposo originale e il veicolo può partire in sicurezza. Il sistema, autoalimentato e costituito soltanto da quattro componenti principali, è estremamente affidabile e di facile manutenzione. È anche particolarmente robusto, con una resistenza alla forza di trazione fino a 142 kN. Non sorprende quindi che sia riconosciuto come l’unico in Europa a superare i requisiti per l’immobilizzazione di veicoli FEM di classe 3 con rimorchi vuoti e pieni.

Carrelli di attracco

La cattiva manutenzione può essere all’origine di altri pericoli sulla banchina di carico. Se non sottoposti a appropriata manutenzione, i carrelli di attracco scarsamente utilizzati, oppure vecchi e arrugginiti, possono cedere sotto un peso eccessivo e i rimorchi potrebbero addirittura ribaltarsi. Per una protezione efficace, i rimorchi necessitano di supporti supplementari con un’alta capacità di carico. Il nostro supporto per rimorchi TS-2000, per esempio, è disegnato per adattarsi alla maggior parte dei rimorchi che arrivano sulla banchina di carico. Grazie alla capacità di carico statico di 227 kN, assicura il sostegno ottimale dei rimorchi. Dispositivi come Eclipse Dock Shelter di Rite-Hite elevano ulteriormente il livello della sicurezza, eliminando i vuoti d’aria e assicurando l’adeguata tenuta ermetica dei portali della baia di carico. Realizzati con materiali di lunga durata, assicurano una chiusura totale e uniforme su tutti i lati e gli angoli del rimorchio, e contribuiscono a monitorare la qualità e a prevenire inutili sprechi di energia.

Carrelli elevatori

Ogni anno si registrano diverse centinaia di migliaia di infortuni associati ai carrelli elevatori, ma le cifre mostrano anche che con le adeguate precauzioni di sicurezza sarebbe stato possibile evitare fino al 70% di tutti gli incidenti segnalati. Dati gli elevati volumi di traffico nell’area di carico, è fondamentale adottare tutte le dovute precauzioni per rendere sicuro l’ambiente di lavoro.

Le baie di carico aperte e i carrelli elevatori non sono un buon abbinamento, tanto è vero che il 7% degli incidenti con i carrelli elevatori si verifica proprio quando un carrello elevatore viene portato all’esterno della banchina. Per migliorare la sicurezza, tuttavia, si possono mettere in atto misure semplici e efficaci, tra cui, ad esempio, l’adozione delle rampe di carico Safe-T-Lip di Rite-Hite, le quali, grazie a una barriera di sicurezza automatica integrata, possono arrestare in sicurezza l’impatto dei carrelli elevatori. Le rampe, progettate per operare nelle condizioni e negli ambienti più avversi, hanno profili in acciaio pesante che ne migliorano la stabilità e la sicurezza.

Utilizzare nastri o catene come barriere di sicurezza a protezione di portali e baie di carico aperte non è sufficiente. Le Dok-Guardian di Rite-Hite sono barriere realizzate in rete di fibra di vetro rivestita di PVC e hanno cinghie di immobilizzazione in poliestere a alta resistenza, di grande visibilità grazie al colore giallo brillante. Sono in grado di assorbire un’energia cinetica fino a 18.300 Joule – equivalente a un carrello elevatore da 6 tonnellate con un carico di 3 tonnellate che colpisce la barriera a una velocità di 7 km/h.

Circolazione

Anche sulle corsie di circolazione interne le possibilità di collisione possono essere elevate se esistono numerosi punti ciechi, o se gli angoli o gli incroci a traffico intenso non sono ben illuminati. L’installazione di un sistema di segnalazione a LED attivo può aiutare a individuare il traffico proveniente da tutte le direzioni. Se viene rilevato del traffico in avvicinamento da una direzione, per chi arriva dalle altre direzioni si accende un segnale LED di colore giallo. Se viene rilevato traffico da due o più direzioni, per il traffico in avvicinamento si accendono un segnale LED di arresto rosso e una luce LED blu sul pavimento. Per chi proviene da direzioni per le quali non è rilevato traffico, il segnale LED è di colore giallo.