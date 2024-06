Logistica, sostenibilità e cambiamenti nelle dinamiche del commercio e delle leadership di mercato

Una giornata dedicata alle sfide che le moderne organizzazioni distributive devono affrontare nel mercato attuale quella organizzata da Sealed Air il 23 maggio 2024 al PackForum nella sede alle porte di Milano

La logistica, con le sfide e le opportunità di un settore che cresce, anche in un momento di crisi; la ‘sales transformation’, con l’evoluzione dei processi di acquisto b2b e le sfide per le vendite; la riduzione dell’impatto ambiente, i nuovi regolamenti ambientali e la certificazione ambientale di prodotto (Epd) sono stati gli argomenti discussi dai vari relatori.

I trend e le esigenze del settore della logistica in outsourcing sono stati introdotti da Damiano Frosi, dell’Osservatorio logistica Politecnico di Milano un settore in cui “le sfide non finiscono mai”, con un aumento della rilevanza strategica della logistica, la variazione delle scorte e le spedizioni dell’e-commerce e con “gli ultimi anni che hanno visto una accelerazione dei cambiamenti in atto, che ha portato alla rottura di alcuni equilibri su cui si basava il funzionamento delle supply chain nazionali e internazionali”. L’offerta di servizi logistici è sempre più avanzata; si assiste a un ampliamento del mix di servizi offerti dai fornitori logistici, che si estende fino a comprendere attività tradizionalmente considerate esterne al perimetro della logistica e vede l’adozione di soluzioni tecnologiche (automazione e digitalizzazione) “spesso applicate in combinazione tra di loro”.

Grande interesse ha suscitato l’intervento di Marco Aurelio Sisti dedicato alla evoluzione del mercato business, alla trasformazione e evoluzione dei processi di acquisto b2b, alla trasformazione del ruolo del venditore, con le implicazioni che questa trasformazione ha per l’azienda, a una nuova visione del rapporto fra le aree marketing e vendita delle aziende stesse.

Durante l’evento sono stati condivisi gli ultimi sviluppi normativi in materia di riduzione dell’impatto sull’ambiente e illustrate le strategie necessarie per adattarsi, anticipare e rimanere allineati alle normative presenti e future. All’iniziativa hanno partecipato rappresentanti delle aree commerciali e distributori di prodotti e servizi di Sealed Air.

