Doppia apertura dei negozi DF Sport Specialist e Bicimania, all’interno del centro commerciale Nuovo Flaminia. I nuovi punti di vendita si sviluppano su una superficie di 2.500 mq per DF Sport Specialist, con focus commerciale sulle attività sportive indoor e outdoor, e 1.000 mq per il mondo bicicletta con Bicimania.

"DF Sport Specialist e Bicimania sono considerate due case dello sport –commenta Sergio Longoni, Presidente delle due insegne- non ci fermiamo mai, seguiamo costantemente l’evoluzione del mercato sportivo per offrire le migliori proposte. Attenzione, ascolto, dedizione, competenza: ci piace mettere in campo sempre il massimo per ogni nostro cliente in un clima familiare, di amicizia, di fiducia e di scambio reciproco".

DF Sport Specialist: punto di riferimento per i servizi

Fondata nel 2002 da Sergio Longoni, oggi DF Sport Specialist, con la nuova apertura di Brescia, raggiunge 14 negozi, situati tra Lombardia, Emilia Romagna e Svizzera.

Il nuovo punto di vendita a Brescia propone un assortimento che copre 24 discipline sportive: alle marche nazionali e internazionali si aggiungono i prodotti esclusivi firmati DF Sport Specialist, fra i quali spicca DF Mountain, nato dalla passione per l’outdoor e la montagna. Sviluppato internamente in azienda, DF Mountain cresce di anno in anno grazie al contributo di buyer, atleti, alpinisti e testimonial, che progettano e testano i prodotti.

Accanto a DF Mountain ci sono i prodotti a firma Sport Specialist, DF City Wear per la città, DF Snow per il mondo della neve.

Ambizione del nuovo store: diventare per gli sportivi del territorio un punto di riferimento per i servizi: assistenza post vendita, noleggio sci e ciaspole, preparazione sci gara, riparazione e termoformatura scarponi da sci, clinics sui materiali, incordatura racchette e manici su misura, risuolatura calzature, laboratorio fondo lamine e sciolinatura, modifiche sartoriali, eventi sportivi, forniture per società sportive e convenzioni, personalizzazione abbigliamento, consegne a domicilio, pagamenti rateali, convenzioni.

Bicimania, per tutte le esigenza dei bike-lover

Bicimania è un'altra insegna di gruppo Longoni, dal 2002, e si propone come centro specializzato per gli appassionati della bicicletta. Il personale è composto da ex professionisti di ciclismo su strada, oggi appassionati praticanti. E questo è un plus, perché addetti alla vendita motivati e appassionati son metà dei fatturati, come recita l'adagio, pressoché sconosciuto al 90% dei retailer.

Con l’apertura di Brescia, Bicimania arriva al 4° negozio, dopo Lissone, Legnano e Lugano.

La gamma di prodotto disponibile nel punto di vendita risponde alle esigenze di tutti gli appassionati: mountain bike, corsa, city bike, urban, trekking, gravel, bimbo, elettriche. Accanto alle biciclette, l’offerta comprende abbigliamento, caschi, scarpe accessori e nutrizione: diverse le fasce di prezzo per incontrare le necessità di tutti gli appassionati. Il nuovo spazio Bicimania punta anche ad offrire una serie di servizi, integrati con l’officina specializzata. Dal lavaggio, all'aggiornamento del gruppo elettronico, alle riparazioni, al laboratorio di posizionamento biomeccanico in sella con il servizio Bikefitting, i tecnici Bicimania sono a disposizione per trattare la bicicletta.

I due nuovi negozi tecnici sono stati inaugurati alla presenza di due grandi campioni del ciclismo: Sonny Colbrelli, Team Bahrain-Victorious, campione italiano ed europeo, vincitore della Parigi-Roubaix, e Marco Radaelli, Team Bmx Garlate, vincitore del Campionato del Mondo Bmx 2021.

All'inaugurazione ha partecipato anche Valter Muchetti, assessore alla rigenerazione urbana e politiche per una città sicura di Brescia, che ha salutato l’arrivo di DF Sport Specialist e Bicimania con queste parole: “C’è l’Italia in questa impresa, un’impresa famigliare che ha seminato bene”.