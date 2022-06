LoveMi: Perfetti Van Melle tra i main sponsor con Vigorsol

Il marchio Air Action Vigorsol, brand di Perfetti, è tra i main sponsor di LoveMI, il concerto benefico di Fedez e J-Ax in favore di Together To Go

Air Action Vigorsol, brand di Perfetti, si rivolge alla GenZ spronando a scatenare il proprio lato più fresh a ritmo di musica. Il marchio è tra i main sponsor di LoveMI, il concerto benefico di Fedez e J-Ax in scena a Milano in favore di Together To Go, onlus che si occupa di riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

“Siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa come LoveMI, un momento di divertimento e spensieratezza dedicato soprattutto ai giovani, con allo stesso tempo un grandissimo impegno benefico. Per rendere questa esperienza ancora più indimenticabile abbiamo voluto dare la possibilità a chi ci segue di sognare in grande, e di assistere al concerto a due passi dai propri artisti del cuore e dai messaggi che solo la musica riesce a trasmettere” commenta Serena Zaffaroni, marketing manager Air Action Vigorsol.

In occasione di questo evento, è stato lanciato un concorso online grazie al quale il brand ha regalato 40 voucher per l’area esclusiva vicino al palco, per permettere ai vincitori di vivere da vicino un’esperienza coinvolgente. Quanti si sono registrati al sito hanno partecipato alla selezione per vincere i pass.