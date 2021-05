Lucart propone Hygiene & Care Platform

Un kit di strumenti e raccomandazioni per la riapertura dei luoghi di lavoro. Lucart Professional, brand per il settore professionale, ha sviluppato Hygiene & Care Platform, un programma che mira ad aumentare lo standard dell’igiene dei luoghi di lavoro garantendo il benessere delle persone, la loro produttività e la competitività dell'impresa.

Si tratta di un piano di soluzioni integrate pensate appositamente per i luoghi di lavoro, in particolare per imprese del comparto horeca, uffici e produzione, beauty ed educazione. Il progetto mira a evolvere il concetto stesso di igiene professionale, integrando informazioni, strumenti di supporto e prodotti di alta qualità. Le aziende potranno individuare le migliori procedure per la messa in sicurezza degli uffici e delle aree di produzione e avranno a disposizione suggerimenti per massimizzare l’igiene delle aree private destinate agli ospiti e di quelle adibite alle attività dei collaboratori, come cucine e lavanderie.

“Il kit -spiega Alessandro Abis, head of marketing and trade marketing Afh di Lucart- include una serie di informazioni utili per ridurre il rischio di contagi sul posto di lavoro attraverso adeguate procedure igieniche, strumenti innovativi per elevare gli standard di sicurezza e aiutare a garantire la salute di chi vive gli spazi e indicazioni su prodotti specifici per aumentare il livello di igiene e sicurezza per le persone”.

“L’igiene, il comfort e la sicurezza degli spazi aziendali sono aspetti che risultano fondamentali non solo per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro, ma anche per promuovere una sana competitività" afferma Ilaria Merici, psicologa e psicoterapeuta.