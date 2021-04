Macfrut e Fieravicola, prosegue con successo la presentazione virtuale al network diplomatico

Proseguono a pieno ritmo gli appuntamenti virtuali per il tour internazionale di presentazione di Macfrut e Fieravicola. L’incontro di martedì scorso (30 marzo) su piattaforma organizzato da Cesena Fiera e Confindustria Assafrica & Mediterraneo, ha visto la partecipazione di oltre 40 tra ambasciatori italiani in Africa e direttori degli uffici Ice nei paesi africani e del Medio Oriente.

Il webinar è stato l’occasione per comunicare ufficialmente al network diplomatico la nuova data delle manifestazioni e per impostare un dialogo collaborativo coinvolgendo i paesi dell’area geografica africana, in cui il comparto agroindustriale ha un ruolo così strategico.

Al webinar sono intervenuti Antonio Montanari, vice-presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, Renzo Piraccini, presidente di Macfrut e Stefano Gagliardi,presidente del Comitato tecnico scientifico di Fieravicola e direttore di Assoavi.

Prossimo appuntamento sarà il 20 aprile con le Ambasciate africane in Italia, con approfondimenti su entrambe le rassegne fieristiche che si terranno al Rimini Expo Centre dal 7 al 9 settembre, confermando anche con la nuova data la strategica sinergia tra queste due protagoniste dell’agribusiness italiano.

Un focus specifico su Fieravicola sarà invece il webinar organizzato per la presentazione in Ucraina, che prevede uno scambio di informazioni e di esperienze a confronto tra aziende italiane e aziende ucraine. L’appuntamento è previsto per il 14 maggio ed è organizzato da Cesena Fiera in collaborazione con l’Associazione avicola Ucraina.

Seguirà a maggio un analogo incontro on line per la presentazione di Fieravicola edizione 2021 in Russia in collaborazione l’Associazione avicola Eurasiatica.