Madel amplia la linea Disinfekto con un prodotto per la lavatrice

Madel, storica azienda di Cotignola da oltre 40 anni attiva nel settore della pulizia casa e cura persona con diversi marchi sugli scaffali della gdo, punta in questo momento a rafforzare la linea Disinfekto con una nuova referenza. È stato appena lanciato sul mercato, infatti, il nuovo Disinfekto Lavatrice, il detersivo disinfettante ipoallergenico e dermatologicamente testato, in grado di garantire 2 azioni in 1: un bucato pulito e disinfettato allo stesso tempo. Non è un semplice igienizzante, infatti, ma un detersivo con Presidio medico Chirurgico, approvato dal Ministero della Salute, in grado di eliminare il 99,9% di batteri e lieviti, con efficacia comprovata da specifici test di laboratorio.

Il nuovo prodotto va quindi ad ampliare Disinfekto, la linea di Madel già ricca di molte referenze in grado di rispondere alle molteplici esigenza di igiene e disinfezione della casa, del bucato e della persona. La confezione contiene 1320 ml di prodotto, una quantità che permette di eseguire 22 lavaggi. Attivo già a 40°, il nuovo detersivo è adatto a tutti i capi, bianchi e colorati, presenta un profumo floreale e può essere utilizzato sia per il bucato a mano sia in lavatrice.

“Con la linea Disinfekto e la nascita di Disinfekto Lavatrice - dichiara Cristian Versari, marketing manager dell’azienda- Madel garantisce e ribadisce il proprio impegno rivolto alla massima pulizia ed igiene non solo per il bucato, ma anche per la casa e per la persona.” Sono infatti stati realizzati articoli di formati differenti ma con un’unica immagine molto impattante e visibile a scaffale, per ogni esigenza e ogni superficie, pronti all'uso.

Per il bucato e la casa, infatti, oltre al nuovo prodotto per lavatrice sono presenti sul mercato anche Disinfekto Additivo Bucato Disinfettante (1000 ml), Disinfekto Disinfettante per Superfici Battericida e Fungicida (1000 ml), Disinfekto Disinfettante Trigger (500 ml): tutti prodotti PMC, disinfettanti e in grado di eliminare il 99,99% dei batteri.

Con le stesse caratteristiche ma adatti alla cura delle superfici professionali sono Disinfekto Disinfettante Profumato (5 lt) e Disinfekto Disinfettante Professional (5 lt), concentrato e senza profumo particolarmente idoneo per superfici che possono entrare in contatto con alimenti.

Recentemente la linea si è arricchita di un nuovo prodotto, Disinfekto con Alcool, che risponde alle esigenze del momento agendo rapidamente per una facile igienizzazione di superfici, tessuti e cute.

Per la detersione delle mani è disponibile invece Disinfekto Sapone Mani nei formati da 300 ml, con ecoricarica da 900 ml, e 5 litri. Sono tutti ipoallergenici, con antibatterico e dermatologicamente testati. Sempre per l’igiene delle mani è disponibile anche una linea completa di Gel Mani a base alcool da utilizzare senz’acqua, in vari formati da 75 ml fino a 5 litri.