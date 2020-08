Magazzini Gabrielli ed Everli: avviata la partnership

In nove punti di vendita Oasi e Tigre nelle province di Ancona, Perugia, Pescara, L’Aquila e Roma è stato attivato il servizio gestito in partnership tra Magazzini Gabrielli e il marketplace della spesa online Everli (by Supermercato24) con un’offerta di circa 8.500 referenze per ogni store di cui 600 di prodotti freschi e 1.400 di articoli a marchio privato come le linee Consilia, Fatti Buoni e Selezione Qualità.

L’accordo permette ai clienti di ricevere la spesa direttamente a casa agli stessi prezzi del punto di vendita. “Riteniamo che la partnership con Everli -dichiara Mauro Carbonetti, Ad del Gruppo Gabrielli- sia un ulteriore, importante passo verso un ampliamento dei servizi alla clientela. Un processo che abbiamo pianificato da tempo ed ha avuto un’accelerazione durante la pandemia, in cui è emersa chiara l’esigenza di costruire e consolidare nuovi modi di fare la spesa con Oasi e Tigre. L’abbiamo fatto con la messa a punto di numerosi servizi digitali dedicati e, in questo caso, attraverso la collaborazione con un importante marketplace della spesa online come Everli”.

“Siamo entusiasti dell’accordo con Magazzini Gabrielli, un partner importante con cui ampliamo ulteriormente la nostra offerta per rispondere sempre meglio alle esigenze di scelta, qualità e comodità dei nostri clienti” aggiunge Federico Sargenti, Ceo di Everli.

Come funziona

L’ordine effettuato online viene affidato a uno shopper, che si reca al supermercato per fare la spesa per il cliente, consegnandola a casa o all’indirizzo desiderato all’orario concordato, anche in giornata. Il servizio è attivo 7 giorni su 7, dalle ore 9 alle ore 20.