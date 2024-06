Maiora (Despar Centro Sud) ricarica le auto elettriche con Powy

16 punti di ricarica saranno installati nei parcheggi di 8 store Eurospar e Interspar al Sud Italia e forniranno energia ai veicoli da fonti 100% rinnovabili

Saranno presenti nei parcheggi degli Eurospar e Interspar gestiti da Maiora (Despar Centro Sud), i nuovi punti di ricarica per auto elettriche che Powy, charging point operator attivo nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture di ricarica pubblica, installerà nei prossimi mesi. I lavori porteranno all’attivazione di 8 colonnine fast con 2 punti di ricarica ciascuna, per un totale di 16 punti di ricarica.

L'infrastruttura di ricarica nei parcheggi dei supermercati o centri commerciali sarà una chiave per affrontare il periodo di transizione che attende la mobilità, se non ci saranno cambiamenti a livello legislativo, nel 2035 non sarà più possibile produrre veicoli con motori endotermici e l'installazione di una colonnina di ricarica all'interno di un parcheggio rappresenta un ottimo elemento di drive to store e di iniziative di comarketing, scenario dalle ampie potenzialità che non sempre è ben compreso dai retailer.

Il modello di business di Powy in particolare non prevede il pagamnto sull'affitto degli spazi, me punta a sviluppare accordi di partnership basati sull’investimento totale dell’azienda stessa: in questo modo il partner non deve sostenere costi, in quanto rimangono a carico di Powy, mentre l'azienda riceve una revenue share. Le attività di comarketing sono sviluppate su misura per ogni accordo e, nel caso di Maiora, si è partiti con l’attività di comunicazione congiunta.

Gli otto store coinvolti nell'installazione

La rete di ricarica di Powy A giugno 2024 conta oltre 2.000 punti di ricarica, di cui oltre 600 installati e 1.400 in costruzione

I supermercati del gruppo Despar coinvolti sono a insegna Eurospar, Corato e Giovinazzo in provincia di Bari e Interspar a Matera, Corato, Modugno e Terlizzi in provincia di Bari; Melfi a Potenza; e Castelnuovo Cilento in provincia di Salerno. I punti di ricarica forniranno energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Oltre a Despar Centro Sud – Maiora, Powy ha accordi con altri importanti retailer su tutto il territorio italiano, tra questi: Cbre, Tigros, Pittarello e diversi centri commerciali come Al Magnifico di Arezzo, il Parco Commerciale Blue Garden a Riva del Garda e il centro commerciale Il Gallo a Novara.

In soli tre anni Powy ha visto una rapida crescita del suo network, grazie alle partnership con importanti stakeholder nel settore retail e gdo, ma anche con amministrazioni pubbliche, hub di trasporto e autostrade “Per noi si tratta di un'ulteriore, importante collaborazione -commenta Federico Fea, ceo di Powy- che va ad arricchire, con un altro leader del settore, il nostro portafoglio nel segmento gdo. La qualità dei servizi offerta da Despar Centro Sud – Maiora, è allineata all’esperienza che stiamo offrendo ai nostri clienti e che ricerchiamo nei nostri partner, selezionati con cura. Allo stesso tempo, con la nostra esperienza nel settore retail e gdo vogliamo proporre un servizio aggiuntivo di qualità alla clientela dei nostri partner”.