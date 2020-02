Maiora: doppietta di cash&carry Altasfera in Puglia

Si allarga la rete cash&carry del Gruppo Maiora che inaugura due strutture Altasfera nell’area salentina e nel sud barese, rispettivamente a San Cesario di Lecce e a Monopoli (Ba), aree strategiche per lo sviluppo della rete. Le aperture, rispettivamente sviluppate su un’area di 10.000 e 2.700 mq, sono state possibili grazie ad un accordo di partnership con la società Aligros della famiglia Montinari, proprietaria dei locali. Sale così a 7 il numero dei negozi dell’insegna gestiti da Maiora tra Puglia e Calabria. L’assortimento comprende circa 18.000 per punto di vendita, selezionate fra industria, prodotti tipici e prodotti Mdd. Entrambi gli store presentano all’ingresso reparto freschi e freschissimi e ortofrutta.

“Dopo aver consolidato in questi anni la nostra presenza nell’area di Foggia, Bari, Taranto e in Calabria (con il punto vendita di Crotone) -spiega Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Maiora- la presenza in due aree strategiche per l’economia pugliese come quella salentina e del sud barese rappresenta per noi un investimento importante in un settore nel quale crediamo fortemente. L’esperienza e il blasone di Aligros, uniti al nostro impegno quotidiano nei riguardi dei clienti, ci consentiranno senza dubbio di raggiungere gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti”.