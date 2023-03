Mama Eat è un’insegna di riferimento nella cucina tradizionale senza glutine. Oggi ha 5 ristoranti. Altri due ristoranti aprono nel 2023 a Torino e Firenze

Mama Eat, catena di ristoranti nata a Napoli vent’anni fa, è diventata un’insegna di riferimento nella cucina tradizionale senza glutine, preparata come un tempo. Oggi ha 5 locali aperti tra Napoli (via Manzoni), Roma (Ponte Milvio, Borgo Pio e a Trastevere) e Milano (via Procaccini), ma lo sviluppo proseguirà anche nel 2023 con 2 aperture in Italia (Firenze, via dell’acqua, e Torino) e le prime sedi in Europa, nel 2024.

“Mama Eat è nato venti anni fa quando mia madre, Marcella Navarro, dopo aver scoperto di essere celiaca, notò la grande difficoltà nel mangiare con i propri cari fuori casa per la mancanza di proposte adeguate -ricorda Roberto Zeccolini, figlio di Marcella Navarro e business development manager della catena-. A quel punto decise, insieme a due dei suoi fratelli, Roberto e Giovanni Navarro, di aprire Mama Eat: il piacere del gusto, senza rinunce”.

La cucina di Mama Eat permette a tutti e tutte di vivere un’esperienza gastronomica senza rinunce, grazie a un menù, pensato dalla signora Marcella Navarro, interamente duplicato anche nella versione senza glutine e con due cucine, due forni per le pizze, due chef e due brigate. Mama Eat è un locale partner dell'Associazione italiana celiachia.

La doppia cucina

La presenza di una doppia cucina in ogni ristorante evita il rischio di contaminazione tra cucina standard o tradizionale e preparazioni specifiche per chi ha problemi di tolleranza al glutine: “La piena conoscenza di tutto ciò che concerne la celiachia e la grande passione per la tradizione gastronomica della nostra città ha permesso a mia madre di concepire Mama Eat senza trascurare nessun dettaglio, dando così vita a una realtà unica nel suo genere -sottolinea Roberto Zeccolini-. Quella che proponiamo ogni giorno da 20 anni non è però una cucina solo per celiaci, è una proposta gastronomica adatta a tutti e che consente di eliminare le distanze causata da questa intolleranza”. Disporre di due ambienti separati permette di preparare in piena sicurezza la versione classica e senza glutine di qualunque piatto: “Tutti i nostri clienti sono liberi di scegliere il piatto che preferiscono puntando esclusivamente sul gusto delle nostre proposte”. Un (doppio) menù disponibile nei ristoranti Mama Eat, tutti certificati dall’Associazione italiana celiachia.