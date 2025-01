Marca 2025 Mowi presenta la qualità superiore della sua gamma e le novità del segmento on the go

Con uno stand immersivo che richiama la bellezza della natura, l’azienda norvegese porta a Bologna Fiere il gusto unico del salmone spudoratamente buono e due golose new entry “on the go”

Dopo il successo degli scorsi anni, Mowi partecipa alla 21esima edizione di Marca by BolognaFiere, l’unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, in programma i prossimi 15 e 16 gennaio 2025 presso il quartiere fieristico Bologna Fiere.

Leader globale nel settore del salmone, con sede anche a Bologna, Mowi è presente nelle principali insegne della GDO italiana e propone un salmone dalla qualità superiore, sempre fresco, dal colore deciso e sapore eccezionale. Con il suo eccellente profilo nutrizionale, il salmone MOWI è il prodotto ideale per uno stile di vita sano, inoltre viene allevato responsabilmente nelle acque incontaminate dei fiordi norvegesi, nutrito con una dieta priva di antibiotici e di OGM e certificato ASC, lo standard di sostenibilità ambientale più rigoroso.

Mowi sarà presente alla fiera con uno stand (Pad. 25 – Stand A43 / B44) dove sarà possibile scoprire l’intera gamma di pronti da gustare e pronti da cuocere disponibili nella grande distribuzione italiana; l’azienda norvegese, inoltre - da sempre attenta alle esigenze dei consumatori, inclini a sperimentare nuove tradizioni gastronomiche privilegiando prodotti sani, nutrienti e sostenibili - ha scelto l’appuntamento di Marca per lanciare due nuove proposte in pipeline per il 2025, che rafforzano l’attuale offerta ready to eat di ispirazione esotica.

La prima novità sono gli ONIGIRI a marchio MOWI, il pronto da gustare che unisce la qualità superiore del salmone MOWI alla praticità del formato snack da 100g, il tutto condito dalle vibes irresistibili della tradizione giapponese: presenti in 3 referenze – Salmon Curry, Salmon Wakame e Salmon Teriyaki – gli Onigiri firmati Mowi, sono il comfort food equilibrato e salutare, realizzato a partire da salmone fresco o marinato, da gustare ovunque ti trovi.

Ma non è finita qui, complice il recente successo del SUSHI (nei pratici Small Set e Big Set misti) e dei WRAPS (nelle referenze al Mango, Alga Wakame e Avocado), Mowi inizia l’anno con un altro ingresso in GDO di un prodotto on the go, perfetto per un pranzo gustoso e salutare dall’animo fusion: si tratta della MOWI POKÈ BOWL da 325g, alternativa alla classica insalata, dove cubetti di salmone marinato incontrano note dolci e tropicali nella versione Yellow Bowl con Mango & Wakame; delicata e ricca di proteine è invece la Green Bowl con salmone marinato, Edamame e Wakame; fresca e gustosa è infine la Orange Bowl con Mango & Carote, ideale per uscire dalla monotonia mantenendo una corretta alimentazione.

In aggiunta, i pronti da gustare firmati Mowi comprendono il salmone norvegese affumicato premium MOWI SIGNATURE, il salmone norvegese affumicato MOWI ESSENTIAL e i tranci affumicati a caldo MOWI GOURMET DELI nelle referenze Naturale, Pepe, Limone e Prezzemolo. A completare la gamma, i pronti da cuocere includono i tranci marinati MOWI GOURMET INFUSIONS (Mediterraneo, Red Thai e Zenzero, Peperoncino e Limone) – pronti in soli 2,5 minuti al microonde – e le porzioni naturali MOWI PURE da 150g e 250g.

Durante i due giorni di esposizione, sono previste numerose degustazioni guidate per lasciarsi conquistare al primo assaggio e scoprire così il gusto autentico di MOWI, un salmone che dalla Norvegia approda sulle nostre tavole senza filtri, conservando tutta la sua bontà naturale.

Quest’anno i visitatori saranno accolti in uno stand totalmente rinnovato e innovativo, in cui una water wall immersiva a effetto cascata fa da sfondo a una moderna area lounge in stile sushi-bar. Protagonisti dello stand saranno inoltre la lettera Omega, simbolo del brand, e diverse grafiche che rimandano alla campagna di comunicazione “Spudoratamente Buono”, che dal 2022 racconta in modo ironico, diretto e sincero, il gusto autentico del prodotto. Presente come gigantografia alle pareti dello stand, in quanto Ambassador, l'attore norvegese Kristofer Hivju, iconico volto del brand. Con la sua vena verace e schietta, Kristofer mette in luce la genuinità del salmone MOWI, così come il suo essere diretto, vero e, in altre parole, spudoratamente buono.

STAND Mowi a Marca by BolognaFiere 2025

Pad. 25 – Stand A43 / B44

