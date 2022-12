Marca by BolognaFiere 18-19 gennaio 2023

L’esposizione sulle mdd in continua crescita si espande per espositori e per spazi. A Marca riconfermati i saloni tematici Fresh e Tech

In arrivo Marca by BolognaFiere, l’esposizione fieristica dedicata alle mdd che aprirà le porte il 18 e il 19 gennaio 2023. A meno di un mese dall’avvio, presentati i temi portanti di questa edizione durante un webinar a cura degli organizzatori, con diversi speaker che rappresenteranno l’exhibition.

Marca cresce

Per la diciannovesima edizione, Marca si amplia inglobando un padiglione in più per arrivare a sei, per un’area totale di 23mila mq. Gli espositori saranno oltre 900, suddivisi in food (650 circa) e non food (250 circa). Accanto alle 18 insegne storiche presenti da anni a Marca, per questo 2023 se ne aggiungono 5 in più: per il settore food Cortilia, Decò e Md; per il non food Bricofer e Risparmio Casa.

“Marca continua a crescere di pari passo con l’importanza che la mdd ha assunto nel rapporto con i consumatori -afferma Carlo Buttarelli, consigliere delegato di Adm (Associazione distribuzione moderna)-. Lo rileviamo in questi ultimi anni complicati dove la pl si sta affermando come un elemento di riferimento per il consumatore. Si tratta dell’unica fiera dove, oltre a tutta la parte degli mdd partner, c’è anche una nutrita presenza di stand della distribuzione moderna che è occasione di confronto e scambio, approfondimento e progettualità”.

Ed è proprio grazie alla mdd che l’Italia si fa spazio nella compagine internazionale, e così anche Marca diventa sempre più un appuntamento che attira personalità estere. Durante l’esposizione, verrà conferito il Marca By BolognaFiere 2023 Award, premio a cura di Iplc Italia. Il riconoscimento viene dato da una giuria internazionale: “Il nostro premio -commenta Paolo Palomba, managing partner expertise on field di Iplc Italia- dà la possibilità di essere selezionati in un gruppo di 10 realtà per essere accompagnati in un percorso di internazionalizzazione della propria mdd”.

I saloni tematici

Riconfermate le presenze dei saloni tematici Marca Fresh, dedicata all’ortofrutta, e Marca Tech, in cui sarà possibile scoprire quelli che sono i beni intermedi per la supply chain a mdd come packaging, materie prime, logistica e servizi.

Grazie anche alla collaborazione con Ice e all’attivazione di una rete di agenti esteri, Marca ospiterà numerose delegazioni internazionali di buyer esteri provenienti da paesi europei ed extra europei.