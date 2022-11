Black Friday: le iniziative dei retailer

Torna il Black Friday e piovono sconti e promozioni su vari prodotti sia online che offline. Come si sono organizzate le insegne? In questo articolo le iniziative dei retailer

La promozione del Black Friday è ormai diventata iconica e irrinunciabile per molti consumatori che in numero crescente effettuano acquisti approfittando di occasioni e offerte. I retailer, così come l'industria, confermano l'annuale appuntamento proponendo varie soluzioni. I dati di AppsFlyer hanno evidenziato che le installazioni di app per lo shopping sono aumentate del 42% nella settimana che precede il Black Friday, e del 56% nel giorno stesso rispetto alla media del triennio precedente. Anche la spesa in-app è più che raddoppiata (138%) durante lo scorso Black Friday (sempre rispetto alla media dei tre anni precedenti), a riprova che la giornata genera ancora un enorme interesse da parte dei consumatori. Ma come si sono organizzate le insegne? Quali le attività previste? Vediamone alcune.

Black Friday: le promozioni dei retailer

Il nuovo volantino di Esselunga contiene una serie di sconti, validi fino al 30 novembre, per prodotti di elettronica di consumo, giocattoli, videogiochi ed elettrodomestici da acquistare nei negozi fisici del gruppo.

Come avevamo già raccontato in questo articolo, Kiabi si approccia a questa data proponendo un'iniziativa solidale ed ecosostenibile. Il 25 novembre, infatti, l'insegna devolverà per ogni scontrino emesso in negozio e su kiabi.it, 1 euro all’organizzazione Medici senza frontiere che da oltre 50 anni fornisce cure mediche in oltre 70 paesi nel mondo.

Anche Ikea opta per un Green Friday in linea con il proprio impegno nei confronti dell'ambiente. In questo contesto rientra il progetto Di Generazione in Rigenerazione, in collaborazione con Anteas, associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà che da anni promuove esperienze di cittadinanza attiva, solidarietà intergenerazionale in vari ambiti, grazie ad una fitta rete sociale sul territorio. I volontari Anteas insieme ai Co-worker di Ikea, attraverso dimostrazioni pratiche, avvicineranno tutti alla filosofia zero sprechi, con l’esempio di chi ha fatto del recupero un vero e proprio stile di vita. Infatti, in occasione del Green Friday, in tutti i negozi Ikea d’Italia i soci Ikea Family potranno partecipare ad incontri dimostrativi con volontari negli Angoli della circolarità, i corner espositivi per mobili recuperati e di seconda mano a prezzi accessibili. Infine, fino al 4 dicembre, Ikea rinnova l’invito a “rivendere” i propri mobili promuovendo l’acquisto di prodotti di seconda mano, in tutti i suoi negozi.

Mondo Convenienza lancia il concorso Acciuffa il bottino che dà la possibilità di vincere uno dei 5 buoni in palio dal valore 1.000 euro spendibile negli store della rete. Fino al 4 dicembre, connettendosi a questo sito, da mobile o desktop, gli utenti potranno registrarsi e tentare la sorte. Ad integrare il concorso e le offerte del Black Friday di Mondo Convenienza, anche una campagna di co-marketing con Rai Cinema per la promozione e l’uscita nelle sale cinematografiche del nuovo film Diabolik 2 – Ginko all’attacco!. Inoltre, i consumatori potranno usufruire di offerte speciali.

Media World ha attivato una campagna pubblicitaria per evidenziare le promozioni disponibili scegliendo come testimonial il comico e attore Frank Matano. “Il Black Friday si conferma l’appuntamento di punta del nostro settore. In questi anni abbiamo visto crescere l’attenzione da parte dei clienti alla promozione e abbiamo seguito i cambiamenti nei percorsi di acquisto, diventati sempre più fluidi tra esperienza in store e online” spiega Luca Bradaschia, ceo di MediaWorld.

Sia su Amazon che su Zalando sono attivi sconti su prodotti in più categorie merceologiche.

Sephora ha attivato una serie di sconti sia online che offline, alcuni riservati ai possessori di carta black e gold, altri disponibili ai consumatori in generale ai quali dedica anche cofanetti creati ad hoc per la black week.

Anche i vari brand si sono organizzati per offrire sconti e offerte su vari prodotti. Dal 23 al 27 novembre, i prodotti L’Occitane saranno scontati del 20%. La promozione comprende tra gli altri oli essenziali e ingredienti naturali sviluppati secondo i principi della fitoterapia e dell'aromaterapia.

Per il Black Friday sul sito del Dr Juri Tassinari saranno disponibili delle gift box scontate.

Si tratta di quattro cofanetti contenenti un mix di prodotti di bellezza.