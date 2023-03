Marks&Spencer accelera il suo impegno per ridurre l’uso di plastica nelle confezioni: l’iniziativa BYOB (Bring Your Own Bag) sul servizio prenota&ritira (click&collect) in 251 punti di vendita della sua rete. M&S è il primo grande retailer ad adottare questo approccio che porterà al risparmio di 10 milioni di unità di plastica su base annuale. Il Progetto BYOB vuole contribuire a eliminare la plastica nel prelievo in-store dei prodotti acquistati online. Il progetto è la prosecuzione di un pilota di successo realizzato in 16 punti di vendita Marks&Spencer: ai clienti si ricorda di portare la propria borsa o sacchetto quando entrano nel negozio a ritirare un prodotto ordinato online. In sei mesi sono stati trattati 39.347 ordini in questo modo contribuendo a eliminare 109.000 unità di plastica. Più del 60% dei clienti sceglie il click&collect, ponderata equivalente a oltre 15 milioni di ordini l’anno, il 25% sono scelti e confezionati nel negozio scelto dal cliente, l’equivalente di 4 milioni di sacchetti.

“La finalizzazione degli ordini click&collect nei nostri punti di vendita fisici sta crescendo -commenta Stephen Langford, direttore of M&S.com- e vogliamo utilizzare questa formula come vero e proprio canale per incoraggiare un cambiamento culturale che porti a ridurre i rifiuti di materiale plastico non necessario. Durante questa fase di test abbiamo registrato una grande risposta da parte dei clienti: per loro è un’azione relativamente semplice che fa, però, una grande differenza nel totale”.

Le borse/confezioni sono riutilizzabili e vengono da materiali 100% riciclabili. È una delle numerose iniziative di M&S per eliminare 75 milioni di articoli in plastica per confezioni nel suo reparto Abbigliamento e Casa.

Vediamo alcuni esempi:

Reparto donna : eliminati 500.000 maglioni in cashmere all’anno, risparmio di 1,5 milioni di pezzi di plastica semplicemente passando da una misura diversa di reggi-abiti;

: eliminati 500.000 maglioni in cashmere all’anno, risparmio di 1,5 milioni di pezzi di plastica semplicemente passando da una misura diversa di reggi-abiti; Abbigliamento maschile: rimossi 72.640 pezzi di plastica dalle sciarpe in lana merino e cashmere. Nel 2022 M&S ha lanciato nuove camicie formali nel reparto sartoriale, con ridotti elementi di plastica.

rimossi 72.640 pezzi di plastica dalle sciarpe in lana merino e cashmere. Nel 2022 M&S ha lanciato nuove camicie formali nel reparto sartoriale, con ridotti elementi di plastica. Intimo donna : 5 milioni di pezzi in plastica in meno semplicemente esponendo le mutandine su tavola anziché sospese; 598.025 pezzi eliminati da tutte le calze donna 2pp e 3pp.

: 5 milioni di pezzi in plastica in meno semplicemente esponendo le mutandine su tavola anziché sospese; 598.025 pezzi eliminati da tutte le calze donna 2pp e 3pp. Casa: M&S ha cominciato ad eliminare 3,2 milioni di pezzi di plastica dal reparto lenzuola e articoli per il letto/sonno (bedding). Inoltre, l'involucro protettivo in plastica nella coltelleria è sostituito con tessuti leggeri e questo equivale alla rimozione di 259.000 unità di plastica.

Sempre in ottica di sostenibilità ambientale, M&S punta a sostituire i classici scotch con adesivi di carta per chiudere i cartoni per un risparmio di 2.781.000 metri all’anno.