Mattel: con Glovo giocattoli a domicilio

Nasce una partnership tra Glovo e Mattel per avviare un servizio dedicato alla consegna a domicilio di giocattoli, sul territorio milanese. Sull’app Glovo, nella sezione Shopping è stato inserito uno store esclusivo Mattel nel quale sarà disponibile una selezione di items Barbie e Hot Wheels, ma anche altri prodotti (Fisher-Price, Trenino Thomas e Games Mattel).

Andrea Ziella, head of marketing & digital Mattel Italy, spiega: “Il gioco è una parte essenziale della vita quotidiana dei bambini durante questa pandemia globale e offre una moltitudine di benefici e opportunità per l'apprendimento, l'intrattenimento, la distrazione e il sollievo dallo stress di essere costretti in casa per giorni e giorni. Inoltre, come ho già avuto modo di dire, l’approccio al mercato di Mattel è reinventarsi e rinnovarsi ogni giorno e questa collaborazione è una novità assoluta per la categoria del giocattolo sul mercato italiano. Contiamo di ampliare prossimamente la collaborazione e raggiungere altre città oltre a Milano”.

“In questo momento di emergenza abbiamo visto come il nostro servizio di consegne a domicilio multi-categoria sia diventato uno strumento sempre più utilizzato per le esigenze di ogni giorno, ma anche un vettore di affetto e condivisione -aggiunge Niccolò Francalanci, head of marketing & growth di Glovo Italia-. Mai come in queste settimane un regalo o un oggetto arrivati a casa attraverso Glovo hanno rappresentato un segno di vicinanza per chi è distante, amici o parenti”.