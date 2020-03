Retailinprimalinea Glovo alleato con Mulan per donare pasti in ospedale

Glovo, piattaforma che ìconsente di ricevere e inviare qualsiasi prodotto all'interno delle città in cui opera, si allea con Mulan Group, azienda italiana di gastronomia asiatica che ha portato nei supermercati del nostro Paesi piatti pronti orientali realizzati con materie prime italiane. Una partnership all'insegna della solidarietà: per ogni piatto Mulan acquistato attraverso Glovo, infatti, sarà donato un pasto allo staff medico degli ospedali lombardi più colpiti dall’emergenza coronavirus.

"Invece che fare una semplice donazione abbiamo deciso di sfruttare quello che sappiamo fare meglio, ovvero preparare piatti asiatici, cercando di portare valore aggiunto a tutta la filiera, ai nostri clienti e in particolar modo agli operatori sanitari”, spiega Giada Zhang, giovane imprenditrice alla guida di Mulan Group e tra gli Under30 di Forbes.

Logistica. Spedite dalla sede di Cremona in appositi contenitori in grado di mantenere e conservare al meglio la freschezza dei piatti a 0-4°, le ricette Mulan Asian Food saranno disponibili per i clienti milanesi nella sezione Supermercato di Glovo. Mulan Group è attualmente il primo fornitore di piatti pronti ad entrare nel nuovo Dark Store italiano della piattaforma, a Milano.

Offerta. Le “box solidali”, oltre ad essere ordinabili su Glovo, sono consegnate a domicilio in 24/48 ore al massimo. Online è possibile scegliere tra tre diversi menù quali Cina Mania, Asia Mania e Ravioli Mania. Ogni box presenta al suo interno 4 diversi piatti.