Maxi Zoo Italia: il piano di espansione per il 2020

Entro la fine dell'anno l'azienda arricchirà la sua rete vendita con 9 petstore realizzati sul territorio nazionale: alle strutture già realizzate di Tolentino (Mc), Perugia e Beinasco (To) si aggiungeranno nei prossimi mesi nuovi negozi in Lombardia e Lazio. Maxi Zoo Italia, parte del gruppo Fressnapf, è attiva nel nostro Paese con 117 store e impiega oltre 700 persone.

Il programma di sviluppo dei prossimi tre anni è ancora più ambizioso. Lo conferma Dario Poretti, head of real estate di Maxi Zoo Italia, che spiega: “All’espansione prevista nelle regioni centrali del Paese, affiancheremo un importante lavoro di consolidamento della presenza nel Nord Italia. L’obiettivo è quello di rafforzare la capillarità sul territorio rendendo i nostri negozi sempre più accessibili a tutti coloro che hanno a cuore il benessere e la felicità dei loro amici animali”.

Offerta e servizi

I punti di vendita Maxi Zoo comprendono in media un assortimento di oltre 7.000 item ,di petcare e petfood per tutte le fasce di prezzo e propone una serie di servizi specifici come la bilancia per cani, l’incisione di medagliette e la presenza di una Donation box in cui lasciare alimenti o prodotti di prima necessità che saranno devoluti da Maxi Zoo alle Onlus locali che si occupano di animali in difficoltà.