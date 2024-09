McDonald's Italia con il progetto Women in Franchising, lanciato nel 2022, punta a raggiungere entro il 2024 il 18% di franchisee donne

McDonald's è la nave scuola del franchising, un modello, un benchmark della e per la ristorazione commerciale italiana e internazionale. McDonald's ha oltre 720 ristoranti in Italia gestiti per il 90% da più di 150 imprenditori locali. Una rete importante che cresce di anno in anno, nonostante un contesto sfidante, caratterizzato da un business ricco di imprevedibilità e discontinuità, che influiscono sulle abitudini e sul potere d’acquisto dei consumatori.

Nel 2024 si contano circa 50 nuove aperture con 5.000 nuovi assunti, un trend destinato a crescere nei prossimi anni. Una solida strategia di business che va supportata da un importante ampliamento della rete e un crescente inserimento nel sistema di donne franchisee, grazie al progetto Women in Franchising.

"Il piano di sviluppo di McDonald's presenta numeri significativi e una forte prospettiva di crescita nei prossimi anni," afferma Giorgia Favaro, amministratrice delegata di McDonald's Italia-. Per sostenere questa crescita, sarà fondamentale ampliare la nostra rete di licenziatari, promuovendo una partecipazione sempre più inclusiva. Con il lancio del progetto Women in Franchising'nel 2022, la percentuale di franchisee donne era del 12%; a fine 2023, abbiamo già raggiunto il 16%. Il nostro obiettivo è arrivare al 18% entro il 2024."

McDonald’s è un’azienda "che ha l’inclusione nel suo Dna": le donne oggi rappresentano il 62% dei dipendenti, come anche il 50% degli Store Manager e il 50% del Management Team e il gender pay gap, la differenza di salario tra uomo e donna, è pari a zero. Un impegno verso la gender equity che continua a perseguire, anche all’interno della sua rete di licenziatari.