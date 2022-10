Md contro il caro vita: un bonus per i dipendenti

Nuove iniziative per il Gruppo Md a sostegno del proprio organico di lavoro. La società ha erogato un bonus di 100 euro contro il caro vita

A supporto dei propri addetti, il Gruppo Md ha sviluppato iniziative per contrastare il caro vita. La società ha erogato, per il mese di ottobre, un bonus straordinario di 100 euro per gli oltre 8.000 dipendenti. A riguardo l'azienda spiega: "Un gesto concreto per fronteggiare il carovita dovuto alla forte spinta inflazionistica e al rincaro dei costi energetici che le

famiglie italiane stanno affrontando negli ultimi mesi".

Questa iniziativa, voluta dal patron Patrizio Podini e dal consiglio d’amministrazione, si inserisce in un contesto di attività di welfare che la catena sviluppa periodicamente a sostegno del proprio team di lavoro. Ne è un esempio il programma di assistenza sanitaria, attivato a marzo 2020 in piena pandemia, per i dipendenti in caso di positività al Covid-19. In quell'occasione l'insegna mise inoltre a disposizione dei Comuni italiani buoni spesa a condizioni scontate per sostenere le necessità delle persone più duramente colpite dall’emergenza sanitaria.

A queste si aggiungono operazioni in ambito sostenibile declinate sia in ambito economico e sociale che ambientale.