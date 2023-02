MD: on air la nuova campagna su 4 tipologie di clienti

Quattro i personaggi protagonisti degli spot della nuova campagna MD, nata da un’idea della direzione marketing e dell’agenzia Sunny Milano con la regia di Daniele Lucchetti, on air sulle reti nazionali dal 19 febbraio. Gli spot puntano su un concetto principale: ci sono pregiudizi difficili da scardinare, ma con molta sincerità e un un po’ di ironia anche le convinzioni più forti possono cambiare. Il viaggio è in un discount MD in cui quattro persone molto diverse tra loro si trovano a scoprire che dietro l’immagine del discount c’è molto altro rispetto alla sola convenienza. I personaggi vengono accompagnati in questa spesa dall’amica Antonella Clerici, storica ambassador dell'insegna.

Gli spot

I quattro protagonisti non s’immaginano di trovare negli store MD tutto quello che serve per una dieta salutistica (il Fissato dell’healthy food), prodotti di eccellente qualità a un prezzo invitante (il Tirchio), un’ineccepibile spesa glam dal risparmio instagrammabile (l’Influencer) e le Lettere dall’Italia che non si comprano in cartoleria e su cui mettere la “firma” (la Signora Snob).

“Antonella, che nei precedenti spot è stata accompagnata dal Cavaliere alla scoperta dei nostri supermercati e dei nostri prodotti, ne diventa oggi ambassador e promotrice finendo per convincere anche i più scettici -afferma Anna Campanile, direttrice marketing e comunicazione MD spa-. Riesce a farlo con naturalezza e spontaneità perché ne è, per prima, ben convinta. Ed è questa familiarità con l’insegna e i suoi valori che cerchiamo di favorire attraverso le nostre campagne TV. Un percorso creativo avviato 4 anni fa con l’agenzia Sunny Milano e ovviamente Antonella che oggi aggiunge una tappa giocata sull’ironia, ma che aiuta anche noi italiani a conoscerci un po’ meglio in pregi e difetti, grazie all’interpretazione che riesce a darne un maestro come Daniele Lucchetti”.