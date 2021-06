MD: il presidente Podini in tv racconta i valori d’insegna

Nuovo investimento in comunicazione per MD, che torna in tv dal 22 giugno con una campagna 2021 dove a fare da protagonista è l'ormai consolidata coppia Antonella Clerici, testimonial storica, e il presidente dell'insegna Patrizio Podini. Gli spot, girati in uno store della catena trasformato in backstage, si muovono con i due protagonisti colti in vari momenti del “dietro le quinte”.

Negli episodi in cui si sviluppa la campagna e nei momenti di pausa offerti dal backstage, il cavalier Podini racconta i segreti del successo di MD e la filosofia dell'insegna. Quattro i soggetti, ovvero:

- L’eccellenza dei marchi privati.

- La qualità e la freschezza dell’ortofrutta.

- La varietà dei prodotti No Food.

- La convenienza delle offerte.

Come sottolinea Anna Campanile, direttrice marketing MD che ha studiato la campagna insieme all’agenzia SunnyMilano: “Dopo anni di comunicazione in cui a raccontare i valori dell’azienda sono stati i clienti e i collaboratori di MD, sentivamo l’esigenza di affidarli all’uomo che ha fondato e fatto diventare questa realtà un vero e proprio punto di riferimento per la spesa di milioni di famiglie".

Credits

Cliente: MD SpA

Direttore marketing: Anna Campanile

Responsabile marketing: Alessandro Santagada

Brand Manager: Rossella Schiavone, Marta Valentino

Agenzia: Sunny Milano

Direttore Clienti: Francesco Bruti

Direttori Creativi: Antonio Cirenza, Marco Calaprice

Casa di Produzione: Brand Cross

Produttore: Emanuela Cavazzini

Regia: Alessandro Bosi

Direttore della Fotografia: Alessandro Bolzoni