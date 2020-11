Md potenzia la rete in Emilia Romagna e Piemonte

Nuove aperture ampliano la rete dell'insegna Md che si consolida sul territorio italiano. In Emilia Romagna, la catena apre il suo 18esimo negozio, il quinto in provincia di Bologna e il primo a Granarolo nell’Emilia. Il punto di vendita si trova in via San Donato, si estende su una superficie di 1.200 mq sviluppata su sei corsie. L'assortimento comprende circa 2.000 referenze food e non food in linea con la tradizionale offerta della catena. Lungo il perimetro sono disposti i banchi serviti di macelleria, gastronomia e panetteria. Ampio spazio è dedicato al non food con una scelta di articoli di elettronica, casalinghi, hi-tech. Lo store è dotato di parcheggio esterno per oltre 120 auto ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle ore 20 e la domenica dalle 8.30 alle 19.30.

Md si rafforza anche in Piemonte dove ha realizzato uno store ad Alessandria, situato in corso Romita, ad angolo con via Ardigò. Si tratta del 32esimo nella regione, il secondo in città. La struttura occupa un'area di circa 1.153 mq, dispone di sei casse e di altrettante corsie. Sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle ore 21 e si avvale di un parcheggio da 103 posti auto.