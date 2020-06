Md si consolida in Sicilia

La rete dell'insegna nell'Isola si rafforza con un punto di vendita, realizzato a Niscemi (Cl), in via Vincenzo Crescimone 126. In Sicilia Md è attualmente presente con 68 store di cui 59 diretti e 9 affiliati. Questa struttura si estende su un'area di circa 900 mq, è dotata di un parcheggio sotterraneo in grado di ospitare 40 auto. Il percorso espositivo si sviluppa su cinque corsie mentre in barriera sono disponibili cinque casse. Per questo locale, aperto da lunedì a sabato dalle 8 alle 22 e la domenica fino alle 21, sono stati assunti 10 uomini e 9 donne della zona. Sul perimetro i banchi serviti di panetteria, macelleria e gastronomia. L'ortofrutta è posizionata come da tradizione all'ingresso con prodotti di stagione di provenienza da agricoltura biologica e prevalentemente locale. Presente, come di consueto, l’area dedicata al non food con una scelta di articoli di elettronica, casalinghi, hi-tech.

I progetti di sviluppo

Questa apertura rientra in un più ampio piano di sviluppo messo a punto da Md rallentato dal Coronavirus. L'obiettivo, slittato ai primi mesi del 2021, è di realizzare 45 nuove aperture. Nei giorni scorsi Md ha inaugurato anche uno store a La Valletta Brianza in provincia di Lecco e ha ristrutturato e riaperto altri punti di vendita dislocati in varie zone d’Italia da Nord a Sud.