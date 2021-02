MD torna a raccontare i valori d’insegna con il cavalier Podini

MD torna in onda con la filosofia della buona spesa raccontata dall'accoppiata vincente cavalier Podini-Antonella Clerici, debuttata sullo schermo a Natale 2020. Il presidente della catena e la testimonial sono insieme nei nuovi spot on air dal 14 febbraio su tutte le reti nazionali, pianificate dalla Si.Com di Nello Franco (agenzia Sunny di Milano.

La comunicazione. Sull’ormai distintivo brano “Vengo anch’io? Sì tu sì!” cantato da Paolo Jannacci, il nuovo ad di MD invita gli spettatori a scoprire le motivazioni che stanno spingendo sempre più italiani a sceglierla come punto di riferimento per la propria spesa. E sono proprio i clienti, insieme ai collaboratori di MD, a presentare i valori dell’azienda: dall’attenzione per la qualità alla cortesia nei confronti di tutti, dalla selezione dei prodotti all’impegno per garantire il miglior rapporto qualità/prezzo. Il racconto corale si chiude con l'usuale augurio “MD. Buona spesa, Italia!” recitato da Clerici e Podini.

“Dopo il successo di una campagna che aveva l’obiettivo di accrescere la brand awareness, sentivamo l’esigenza di raccontarne i valori e la qualità, e lo abbiamo fatto senza rinunciare a quell’allegria e leggerezza che da sempre contraddistinguono la nostra comunicazione." racconta Anna Campanile, direttrice marketing di Md.