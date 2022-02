Media World fotografa i 5 trend che hanno caratterizzato gli acquisti di elettronica di consumo degli italiani nel 2021. L’analisi delle vendite ha permesso di delineare l’andamento degli acquisti dell’elettronica di consumo e il rapporto tra consumatori e tecnologia in un anno di transizione tra il caos della pandemia (2020) e la lenta, anche se non definitiva, uscita dall'emergenza. Molte delle abitudini nate durante il confinamento (lockdown) hanno trasformato definitivamente gli stili di vita degli italiani come mettono in luce i 5 trend sull’elettronica di consumo 2021 descritti di seguito.

Mai più senza l’ufficio in casa

Media World ha registrato una crescita a doppia cifra del canale online, e in particolare nella vendita di monitor, tablet, desktop e stampanti laser, prodotti che hanno performato bene anche negli store fisici. Questa tendenza riflette l'impatto che lockdown e ricorso (obbligato nel 2020-2021) allo smart working hanno giocato sulle esigenze e le abitudini degli italiani che hanno creato in casa postazioni di lavoro in risposta ai nuovi bisogni dettati dalla pandemia. Il 2021 è l’anno in cui il lo smart working è entrato nel vocabolario di tutti, diventando una realtà anche per quelle aziende che fino a qualche anno prima non lo avrebbero mai preso in considerazione.

La tv oltre la tv (anche grazie al bonus governativo)

Nonostante il successo dei prodotti e dei servizi necessari per lavorare comodamente dal proprio domicilio, il podio dei beni di consumo più acquistati nel 2021 tocca a televisori, ricevitori tv ed elettrodomestici per la casa. Qui i prodotti nelle prime posizioni hanno messo in luce l'attenzione e la risposta degli italiani agli investimenti grazie alle agevolazioni governative legate al bonus tv per lo switch off.

Fra gli apparecchi televisivi sono andati per la maggiore quelli più piccoli, da 24 a 43 pollici. Da una parte, si sono venduti i televisori con i prezzi per cui il bonus consentiva di cambiare device con il maggiore ritorno; dall’altra, i consumatori hanno acquistato non solo per sostituire l'apparecchio principale, ma anche per dotarsi di ulteriori device nella stessa abitazione. Il contributo governativo potrebbe, dunque, aver risposto alla necessità emersa durante il lockdown di avere altri schermi oltre al classico televisore in sala e allo smartphone personale, per rispondere alle esigenze di tutti i membri della famiglia.

A prescindere dalle dimensioni, i televisori acquistati nel 2021 sono connessi a Internet e in grado di collegare senza sforzi le principali piattaforme di streaming. Le caratteristiche dei prodotti più venduti dimostrano come la tv nel 2021 è andata oltre la funzione che negli ultimi anni l’aveva vista protagonista dei salotti degli italiani per diventare a tutti gli effetti un’estensione dei dispositivi personali dei suoi utilizzatori.

Attenzione all’igiene

Per quanto riguarda gli elettrodomestici per la casa, Media World conferma che nel 2021 si è riscontrata una forte crescita per il grande e piccolo elettrodomestico. In entrambi i casi sono emerse preferenze per prodotti per la pulizia e le rispettive funzionalità legate all'igienizzazione. Nei grandi elettrodomestici, tra i beni più acquistati figurano lavastoviglie, asciugatrici e forni. In generale, dalla cucina alla lavanderia, gli italiani hanno investito per rendere più efficiente la propria casa e agevolare le attività quotidiane. Fra le caratteristiche richieste spiccano velocità di esecuzione (disponibilità di cicli più veloci per lavastoviglie e asciugatrici) e connessione tra smartphone ed elettrodomestico: si conferma rilevante per i consumatori il desiderio di costruire ambienti smart, luoghi dove le apparecchiature diventano sempre più connesse per una casa intelligente.

Per tutti e tre i prodotti sul podio, è emerso un nuovo trend: sono andati per la maggiore gli elettrodomestici che assicurano una profonda igienizzazione e programmi ad hoc di pulizia. Questo vale anche per la categoria dei forni dove lo sviluppo riguarda prodotti con autopulizia pirolitica.

Tecnologia in cucina per esaltare gusto e leggerezza

Fra i piccoli elettrodomestici, sul podio dei prodotti più acquistati troviamo due prodotti dedicati al food. L'acme della pandemia ha riavvicinato molti italiani ai fornelli, sia per passare il tempo, sia per sperimentare nuove ricette e modalità di preparazione dei cibi. Se i forni sono andati per la maggiore tra i grandi elettrodomestici, per i piccoli, insieme alle aspirapolvere, troviamo macchine del caffè e friggitrici, due categorie di prodotto che hanno registrato una crescita molto forte nel 2021.

Per quanto riguarda le macchine del caffè, spicca la preferenza per prodotti che vanno oltre la moka e la cialda, per macinare direttamente il caffè attraverso l’apposita funzione.

Grande successo anche per le friggitrici, non sono le tradizionali, ma anche quelle ad aria che promettono gusto, leggerezza, facilità di utilizzo e la possibilità di molteplici preparazioni attraverso un unico elettrodomestico.

In base ai dati sui prodotti più acquistati nel 2021, in cucina regnano le nuove esigenze legate alla ricerca di bontà e genuinità dei cibi e quindi di una tecnologia a servizio degli ingredienti per esaltarne qualità e sapore con un occhio alla leggerezza delle preparazioni.

Scopa ricaricabile, nuovo status symbol

Nella categoria piccoli elettrodomestici, le aspirapolvere superano friggitrici e macchine del caffè come beni di consumo acquistati dagli italiani nel 2021. In particolare, rispetto ai vari modelli sul mercato, la scopa ricaricabile ha registrato un vero e proprio boom, diventando anche oggetto d’arredo: alcune marche hanno proposto modelli che per valore e design possono essere esibiti in casa con le loro piattaforme di ricarica. Complice il maggior tempo trascorso fra le pareti domestiche, non stupisce che la scopa ricaricabile di design abbia sostituito le borse come status symbol.

Altra tendenza in auge già da alcuni anni riguarda i robot aspirapolvere, prodotti molto richiesti perché abbattono i tempi dedicati alle pulizie domestiche e sono connessi e controllati dallo smartphone. Si possono programmare e i modelli più avanzati eliminano anche la necessità di essere svuotati perché ci pensano in autonomia attraverso la loro colonnina di ricarica dove ritornano dopo aver svolto il proprio lavoro.