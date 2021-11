Dopo Milano, il Tech Village di MediaMarktSaturn sbarca nei Paesi Bassi, a Rotterdam con il secondo negozio store europeo. Questo negozio riprende il formato innovativo già sperimentato nel capoluogo lombardo. Si tratta di un vero e proprio experience center che si sviluppa su una superficie di oltre 5.000 mq dedicato all’innovazione, con spazi espositivi, aree per la formazione e la presenza diretta dei principali leader tecnologici internazionali, progettato ancora una volta in collaborazione con l’architetto Fabio Novembre e Novembre Studio. La facciata richiama l'iconico rosso del brand, proponendo all’entrata il tema della digitalizzazione.

Anche in questo caso lo store propone shop in shop tecnologici gestiti dai principali brand di elettronica oltre alla presenza di spazi per eventi e formazione, insieme ad aree esperienziali nelle quali si possono sperimentare temi in continua evoluzione, e una zona di ritiro dei prodotti dove i clienti possono ritirare i loro ordini 24 ore su 24, sette giorni su sette.

"Il nostro formato Lighthouse rafforza i valori e l'immagine del marchio MediaMarktSaturn combinando scoperta, passione e tocco umano per creare un'esperienza tecnologica in una vera House of Brands -afferma Guido Monferrini, chief commercial officer di MediaMarktSaturn Retail Group-. Con questi negozi straordinari, creiamo un'esperienza molto speciale per i nostri clienti, che possono scoprire, provare e confrontare le ultime tecnologie dal vivo in un'atmosfera rilassata. Rotterdam lo mostra in modo impressionante”.

Lo sviluppo dell'insegna in 4 formati

L'insegna intende allineare la sua rete vendita a uno dei quattro format di riferimento e di ultima generazione: oltre al formato Lighthouse (Tech Village), dove i clienti possono intraprendere un viaggio alla scoperta delle ultime tendenze tecnologiche, ci sono i formati Core, Smart e Xpress che rispondono alle diverse esigenze dei clienti, tenendo conto dei rispettivi requisiti locali.

Il formato Core, utilizzato nella maggior parte dei circa 1.000 negozi in tutta Europa, propone il portafoglio completo di prodotti e servizi, e una consulenza al cliente.

Il format Smart funge da touchpoint, soprattutto nei centri cittadini. I negozi che adottano questo concept store offrono una gamma di prodotti selezionati e una più ampia selezione di referenze online con la disponibilità di ritiro in negozio.

Infine con il formato Xpress, l'insegna si rivolge principalmente a quei clienti che preferiscono uno shopping semplice e conveniente nelle immediate vicinanze. In questo caso sono gli store si trovano presso un partner commerciale o all'interno di un centro commerciale.