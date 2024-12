Media World rimodula il sound branding nella sua comunicazione

Lanciata la campagna di comunicazione natalizia che vede come testimonial il due volte allenatore dell’anno Fifa Jürgen Klopp

L’insegna rinnova il suo approccio di comunicazione per rafforzare la connessione emotiva con i clienti nella campagna natalizia che vede come testimonial il due volte allenatore dell’anno Fifa Jürgen Klopp. Il nuovo sound branding rappresenta un simbolo dell’impegno di MediaWorld e del Gruppo MediaMarktSaturn verso l’innovazione e l’eccellenza.

Nel nuovo spot natalizio Jürgen Klopp mostra come l'ampia gamma di servizi renda lo shopping un'esperienza incentrata sulle esigenze dei clienti. La campagna istituzionale di quest'anno, infatti, è interamente dedicata alla Squadra dalla divisa rossa, un team coeso fatto di professionisti che giocano di squadra con un unico obiettivo: creare esperienze e trovare soluzioni per i clienti, affinché durante le festività possano dedicare il proprio tempo alle persone che amano.

Il sound branding

Il sound logo è dinamico, funge da firma sonora del marchio, e risulta facilmente riconoscibile e memorabile, potenziato da un sistema musicale integrato, che arricchisce l’esperienza uditiva con suoni e musiche studiati per ispirare e coinvolgere.

La scelta del brano esclusivo è quella di Let's Go (Another Dimension), prodotto in collaborazione con il rinomato artista Faem. Grazie a doppiatori e con l’utilizzo di tecnologia AI, voce e lip-sync di Klopp sono stati adattati per un’efficace resa sul mercato italiano.

La campagna attiva

La campagna media omnicanale, basata su una rilevante video strategy, ha previsto una prima wave sui mezzi digital dal 5 dicembre e prevede una visibilità crescente a partire dal 14 dicembre con l’on air anche su TV e CTV sulle principali emittenti televisive e di streaming. In particolare, è prevista una pianificazione su YouTube, e, vista l’affinità del target al testimonial Klopp, un focus sui contenuti sportivi trasmessi dalla piattaforma di DAZN, su siti come Tuttomercatoweb.com, oltre che il Live Streaming + Video On Demand Coppa Italia di Sport Mediaset + Mediaset Infinity.