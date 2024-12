MediaWorld, nuova campagna a premi

Il retailer dell’eldom lancia una campagna a premi con Disney che mette in palio 40 biglietti al giorno per vedere al cinema Mufasa, il re leone

MediaWorld, nell'ambito della la campagna Sottocosto con Offerte che Ruggiscono, in collaborazione con Disney, lancia un nuovo concorso a premi in occasione dell’uscita del film Mufasa: il re leone. Con l’approssimarsi del natale, infatti, Disney torna al cinema il 19 dicembre con Mufasa: il re leone, occasione per la quale MediaWorld, retailer operante nell’eldom, rinnova la sua partnership con la casa cinematografica.

40 biglietti al giorno in palio

L'iniziativa di MediaWorld prevede una campagna omnicanale legata alla promozione Sottocosto attiva dal 6 al 15 dicembre e un concorso a premi, valido sempre dal 6 fino al 30 dicembre, che mette in palio 40 biglietti per il film ogni giorno. Partecipare all’estrazione dei biglietti non richiede alcun acquisto. I possessori di carta MediaWorld Club potranno tentare la sorte attraverso un meccanismo di instant win accessibile solo dall’app di MediaWorld.

Attvità promozionali a supporto della campagna

La campagna prevede, a partire dal 4 dicembre, una strategia di marketing video e audio su tv, radio e in streaming. Il piano media include anche una comunicazione su display con l'obiettivo di generare traffico verso il web. Non mancheranno post social con video e non solo, oltre che newsletter e notifiche. MediaMarktSaturn, il gruppo a cui appartiene il brand italiano MediaWorld, conta in Europa oltre 1000 megastore. L’insegna è presente con 139 punti di vendita collocati su tutto il territorio nazionale.