MediaWorld Tech Village si rinnova nel segno della sostenibilità

Il format lanciato a Milano nel 2020, primo al mondo, in era Covid ed esportato in altri 11 Paesi, viene ripensato a livello di offerta per garantire una shopping experience nel segno della passione e della sostenibilità

1 di 9

Da test a modello di riferimento applicato in tutti i 135 punti di vendita della catena: il MediaWorld Tech Village di Milano, con i suoi 6.000 mq di superficie (che lo rendono il più grande della rete italiana) e il suo staff di 170 persone tra dipendenti MediaWorld e personale dei brand partner, è stato rinnovato, ispirandosi all’ultimo Tech Village nato ad Amburgo, il più grande store di elettronica in Europa, sempre progettato da Novembre Studio come già lo store di Milano.

Proprio in linea con il progetto di Fabio Novembre, anche nel restyling viene mantenuto il concept della piazza che vede al centro il mercato, cioè l’offerta selezionata da Media World e presidiata dagli addetti del gruppo, e sul perimetro 24 botteghe tra pianterreno e primo piano, spazi dei singoli brand (alcuni innovativi come Honor, entrato in Italia un anno e mezzo fa), che, come spiega Francesco Sodano, direttore marketing di MediaWorld: “Spesso presentano qui i prodotti in anteprima, dei prototipo, in linea con la nostra filosofia di offrire nuove experience ai nostri clienti. Per questo, nel rinnovato layout, dall'estetica più tecnologica e funzionale grazie a nuovi arredi e soluzioni architettoniche che creano un'atmosfera premium (come pavimenti con finiture in legno, pareti scure e ambienti illuminati da spot) abbiamo inserito due aree nuove, una a pian terreno e una a primo terreno, che ruotano con offerte e proposte ogni 15 giorni. Inoltre, è stata creata un’area dedicata all’Olimpia, la squadra di pallacanestro di Milano (con cui abbiamo stretto una sponsorship dallo scorso settembre settembre), con la possibilità di giocare e misurarsi con la propria abilità nel fare canestro. Chi raggiungerà un certo numero di canestri, riceverà punti sulla sua carta fedeltà per acquisti futuri”.

Better way

Una delle novità di questo store è rappresentata dalla nuova area, che si trova proprio all’ingresso, dedicata alla sostenibilità. “Si tratta di un’area dove sono concentrati prodotti di marca -dalla mobilità ai grandi elettrodomestici- definita Better Way -chiarisce Sodano- che è un nostro brand certificato, che viene apposto a quei prodotti che superano i nostri criteri interni in tema di sostenibilità. Better Way lavora anche sullo smaltimento e, per questo, abbiamo ricevuto anche un premio per lo smaltimento dei rifiuti elettronici”. In quest’area, inoltre, è presente un’offerta di telefoni di second life (che entra in negozio dopo essere anche online), oltre a un laboratorio di riparazione e ricondizioniamo.

1 di 6

L’offerta

Grande rilievo, inoltre, alle aree dedicate a TV – categoria che vede un raddoppio dell’assortimento - grande elettrodomestico, telefonia e gaming, arricchite da simulatori e postazioni di prova. Alcune delle botteghe esistenti sono state rinnovate come lo spazio Nespresso, dedicato a una selezione di macchine di caffè, degustazioni e con la possibilità di ordinare il proprio caffè preferito, così come ne sono stati inseriti di nuovi: Honor, brand entrato in Italia da un anno e mezzo che, nella sua futuristica bottega, espone il suo intero ecosistema, e Lego Italia che debutta con un corner con alcuni modelli giganti in mattoncini per creare personaggi e set per tutte le età.

Inoltre, parte da questo store l’attività di MediaWorld Studios, un hub innovativo, dedicato alla creazione di contenuti digitali, con video, tutorial, unboxing e podcast dedicati al mondo della tecnologia, che verranno poi diffusi sui canali social del brand e dei partner. Così come è stato approntato uno spazio dedicati alla ricerca del contratto telefonico più adatto ai singoli clienti.

"La riapertura del Tech Village, completamente rinnovato nel design e arricchito di nuovi spazi esperienziali, conferma e rinnova la mission di MediaWorld e testimonia la volontà di continuare a investire su Milano, sull'Italia e di guidare la costante evoluzione del settore tech retail”, ha dichiarato Guido Monferrini, AD di MediaWorld.