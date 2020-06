MediaWorld lancia “Smart”, nuovo concept di prossimità

MediaWorld presenta Smart, un nuovo concept retail di prossimità che declina per la prima volta in centro città la strategia omnicanale dell'azienda. Il debutto per il format con superficie di vendita di 100 metri quadrati è nel cuore storico di Varese, in piazzale Montegrappa, dall'8 giugno (sopra il format raccontato in video, a seguire una descrizione).

Il negozio è dotato di un ampio magazzino in grado di gestire anche il servizio di pick-up e pick&pay degli acquisti online. L'assortimento è, come ovvio, selezionato e principalmente attinenti a telefonia, It, audio e mobilità urbana, oltre ad una vasta gamma di accessori. A disposizione anche il cosiddetto “scaffale infinito” (implementato anche da Intimissimi), che consentirà di trovare, selezionare ed acquistare tutti i prodotti non esposti direttamente in store.

I servizi. Centrale anche la relazione con il cliente e la consulenza personalizzata, con tutte le usuali soluzioni e servizi dell'insegna ulteriormente potenziati e valorizzati. Possibilità, infatti, di acquistare prodotti pre-configurati, di personalizzarli e di avere accesso ai servizi di riparazione smartphone, così come di ricevere un aiuto professionale a casa propria per configurare tutti i dispositivi.

“Il format Smart ha come ambizione di andare là dove il cliente risiede, sviluppando in maniera innovativa e definitiva il concetto dello store di prossimità e rafforzando la nostra presenza nei centri città. Dopo il periodo di lockdown dovuto al Covid-19, che ha visto la chiusura della nostra rete negozi in tutta Italia, siamo orgogliosi di partecipare alla ripresa del Paese lanciando uno dei nostri progetti principali. Continuiamo a sviluppare e sperimentare nuove proposte nel canale fisico che sempre di più diventa il luogo privilegiato per trovare una consulenza personalizzata e diretta, attraverso la preparazione e la qualità dei nostri team di vendita”, commenta in una nota Luca Bradaschia, Coo di MediaWorld.