È la prima campagna (claim: Let's Go) di comunicazione che coinvolge tutti i 13 Paesi (e i dipendenti) in cui MediaWorld ha i suoi punti di vendita

È la prima campagna di comunicazione MediaWorld lanciata a livello internazionale in tutti i 13 Paesi in cui MediaMarkt opera. Il filo conduttore è il claim Let’s Go!, che ricorre in tutte le declinazioni della campagna veicolate nei diversi canali. Let’s Go! è più che un invito per i clienti, è un’attitudine per riscoprire la tecnologia ed esplorare tutte le possibilità che questa offre attraverso MediaWorld. “Let's go” assume, quindi, oltre al suo significato letterale-grammaticale, anche la connotazione ancor più esortativa di “usciamo insieme, ai nostri clienti, andiamo, osiamo”. La campagna, infatti, si concentra sulle persone, clienti e collaboratori, valorizzando al massimo la diversity e accompagnandole nel loro viaggio nel mondo della tecnologia con consulenza e servizi personalizzati.

Da Consumer electronics a Experience electronics

Tre gli elementi fondamentali della campagna: carica emotiva, comunicazione dei diversi servizi, e voglia di condivisione e di offrire soluzioni, oltre ai prodotti.

“Attraverso la nuova campagna di comunicazione presentiamo anche la direzione verso la quale MediaWorld intende riposizionarsi: da Consumer Electronics a Experience Electronics -spiega Guido Monferrini, ceo di MediaWorld Italia-. Vogliamo diventare l’experience champion, il luogo in cui le persone possano trovare non solo prodotti ma soluzioni e servizi sempre più personalizzati. La tecnologia diventa così un'avventura emozionante e coinvolgente lungo l'intero percorso della nostra vita, dalla prova in negozio fino alla configurazione a casa. Ed è così che intendiamo raggiungere il nostro obiettivo di rendere la tecnologia accessibile a tutti. Con i giusti contenuti, i giusti consigli, il giusto servizio e soprattutto insieme”.

MediaWorld crea la nuova categoria dell’Experience Electronics anche per descrivere il suo riposizionamento e la gamma di servizi per i suoi clienti. "Nei negozi MediaWorld -aggiunge Monferrini- i clienti possono riscoprire l'entusiasmo per la tecnologia, toccando, provando, scoprendo nuovi prodotti e trovando la soluzione più adatta, arricchendo così l’innovazione con la sostenibilità". La campagna omnichannel realizzata a livello europeo dall’agenzia creativa Saatchi & Saatchi è adattata per il pubblico italiano dall’agenzia Armando Testa.

La campagna istituzionale si sviluppa in uno spot di 30 secondi (con un cut a 15 secondi) trasmesso a partire dal 12 marzo su tutte le principali tv generaliste, tra cui i tre canali Rai e Mediaset, La7, alcuni canali Discovery (Nove, Real Time, DMAX, Motor Trend, Food Network, HGTV, Warner TV) e Sky (Pay e FTA) e sulle principali piattaforme di streaming come Netflix e Sky on Demand. Lo spot presenta la nuova colonna sonora di MediaWorld e la sua nuova voce istituzionale: Dj Wad, speaker radiofonico che conduce Say Waaad!?! su Radio Deejay e considerato uno dei personaggi più influenti del settore urban in Italia.

Campagna digitale e Dooh

A questo si aggiunge anche una campagna digitale in sinergia con quanto fatto in televisione, con presidio su YouTube e altri siti di rilevanza nazionale con video di 15 e 6 secondi e attività social su Facebook, Instagram e TikTok: influencer come Sespo e Alessandro Montesi contribuiranno a dare maggiore visibilità al nuovo modo di comunicare MediaWorld.

Il volto più tech della campagna social sarà invece Otto Climan, che ogni mese, con un format studiato appositamente per MediaWorld, mostrerà quanti e quali prodotti è possibile mettere nel carrello partendo da un budget prestabilito, grazie a una particolare promo in corso, che, questo mese, sarà ovviamente Let’s Go!

Dal 13 marzo parte anche la campagna digitale fuori casa (Dooh-Digital out of home). Prevede una copertura (domination) su 6 display installati nell’area di Gae Aulenti con una stima di 2,8 milioni di contatti. Sempre in ottica multicanale è prevista anche una seconda fase della campagna veicolata su alcune delle più importanti radio nazionali. Con il claim "Let’s Go!", MediaWorld coinvolge per la prima volta i dipendenti come testimonial della campagna omnicanale.